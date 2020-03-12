Для тех кто верит: астролог предсказал, когда коронавирус пойдет на спад

Завантажте мобільний додаток сайту

По словам астролога Влада Росса, уже в середине апреля эпидемия, которая наделала так много шума по всему миру, исчезнет. Всё дело в повышении температуры и смещении планет.

Влад Росс в прошлом году говорил о некоторой опасности, когда составлял гороскоп на 2020 год. Тогда он отметил, что особенно тяжелым выдастся январь. Жертв от коронавируса могло быть значительно больше, если бы не комплексные мероприятия властей Китая по сохранению здоровья граждан.

Об этом сообщает NNS со ссылкой на портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.

Эпидемия должна резко пойти на спад в середине апреля. Уменьшение числа заражений в Китае уже началось – всё благодаря расхождению Плутона и Сатурна. Вирус будет устрашать до тех пор, пока Меркурий остается в Рыбах. Рыбы – это о заболеваниях, передающихся воздушно-капельным путем. Как только Меркурий окажется в Овне, COVID-19 исчезнет.

Важно отметить, что вирус боится высоких температур, поэтому теплая погода +15°С и выше начнет убивать коронавирус. Влад также сообщил, что Украине волноваться не о чем, эпидемия ей не грозит. Всё дело в том, что страна находится под знаком Тельца, тогда как Китай – под Козерогом, а Италия – под Стрельцом. Как все помнят, именно последние две страны пострадали наибольше.