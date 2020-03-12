Завантажте мобільний додаток сайту

Американский актер Том Хэнкс и его супруга заразились коронавирусом. Об этом артист написал в Twitter 12 марта.

"Рита (жена актера − ред.) и я сейчас в здесь, в Австралии. Мы почувствовали себя немного уставшими, простудившимися, и еще появилась боль в теле. У Риты время от времени был озноб. Чтобы все сделать правильно, как и нужно сейчас, нас проверили на коронавирус, и результат оказался положительным", − сообщил Хэнкс, передает NNS со ссылкой на korrespondent.net.

Актер известен зрителям по фильмам Большой, Форест Гамп, Спасти рядового Райана, Изгой, Чудо на Гудзоне и многим другим.