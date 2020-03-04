Человек, увидевший весь мир, рассказал, какая самая счастливая страна (фото)

04 бер. 2020
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Украинец Константин Симоненко, который официально посетил все страны мира, назвал самое счастливое государство. Это маленькая страна, расположенная на атоллах в Океании. Об NNS узнал из поста путешественника, который он опубликовал на своей странице в Facebook.

Страна эта называется Кирибати. Несмотря на то, что она – одна из самых бедных стран мира с очень незначительным потоком туристов, местные жители, согласно опросам, "чуть ли не самые счастливые люди на планете".

Все дело в том, что их запросы минимальны, а сама жизнь, несмотря на бедность, довольно комфортна. На островах всегда тепло, вокруг сочная зелень и невероятной красоты океан, рассказывает Константин Симоненко.

"По опросам на Кирибати живут самые счастливые люди. И это правда – они действительно счастливы. Ведь если все твои потребности – это соломенная крыша над головой и гамак в тени, то и полностью удовлетворить их не составляет труда", – пишет путешественник.

Автор: Администратор

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