Человек, увидевший весь мир, рассказал, какая самая счастливая страна (фото)

- 04 бер. 2020
- 573
Завантажте мобільний додаток сайту
Украинец Константин Симоненко, который официально посетил все страны мира, назвал самое счастливое государство. Это маленькая страна, расположенная на атоллах в Океании. Об NNS узнал из поста путешественника, который он опубликовал на своей странице в Facebook.
Страна эта называется Кирибати. Несмотря на то, что она – одна из самых бедных стран мира с очень незначительным потоком туристов, местные жители, согласно опросам, "чуть ли не самые счастливые люди на планете".
Все дело в том, что их запросы минимальны, а сама жизнь, несмотря на бедность, довольно комфортна. На островах всегда тепло, вокруг сочная зелень и невероятной красоты океан, рассказывает Константин Симоненко.
"По опросам на Кирибати живут самые счастливые люди. И это правда – они действительно счастливы. Ведь если все твои потребности – это соломенная крыша над головой и гамак в тени, то и полностью удовлетворить их не составляет труда", – пишет путешественник.
NNS - Національна служба новин. Останні події в Україні та світі
Поширюючи у соцмережах, ви допомогаєте нам!