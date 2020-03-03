Коронавирус является одной из 10 библейских казней, которая приведет к концу света

03 бер. 2020
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Раввин по имени Йосеф Бергер заявил, что десять казней придут на землю до прихода Мессии. Так гласит Библия, одна из напастей – коронавирус, сообщает NNS со ссылкой на портал PLANETANOVOSTI.COM.

Коронавирус можно считать «библейской чумой», на это указывают строки в Ветхом Завете. Раввин отметил, что вирус, подобный гриппу,‒ это реинкарнация чумы, которая когда-то поразила Египет. История повторяется, бедствия вновь наступают.

До прихода Мессии стоит ждать и другие неприятные события, всего их будет 10.

Эти казни не видел Древний Египет. Нагрянет война Гога и Магога, в которой будет принимать участие и Бог. Он станет бороться посредству сил природы.

Перед открытием Мессии Творец покажет свою силу, которую ранее никто не видел.

Люди не имеют ни малейшего представления, какой она будет. Интересно, что в иврите «грех» ‒ это название Китая. Возможно, именно эта страна испытает весь гнев Бога.

Автор: Администратор

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