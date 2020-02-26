"Діти під водою": фотограф представив корисний та милий фотопроєкт (фото)

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Сет Кестіл з Нью-Йорку зробив приблизно 10 000 світлин понад 700 малюків для свого нового проєкту «Діти під водою». Фотограф хотів змусити батьків навчати немовлят безпеці у воді. Не хвилюйтеся, малеча не постраждала! NNS з посиланням на 24 Сім'я пропонує переглянути чарівні фото з проєкту.

Дивлячись на фото може здатися, що в процесі зйомки діти ризикували життям, проте це зовсім не так.

Їх батьки взяли участь у програмі, щоб навчити дітей технікам самодопомоги, які врятують їм життя, якщо ті раптом почнуть тонути.

Так, дітей навчали затримувати дихання, робити рухи ногами і намагатися спливти на поверхню на спині, як тільки вони потрапляли під воду.

Своєю серією фотограф хотів привернути увагу громадськості до того, що раптове утоплення — це одна з найбільш поширених в США причин загибелі дітей у віці від одного до чотирьох років.

Всі фото зі сторінки в Фейсбук фотографа Seth Casteel.