Коронавірус у Європі: ще в 3-х країнах виявлено хворих

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Коронавірус захоплює Європу. Хворих виявили ще в чотирьох країнах. Про це NNS повідомляє з посиланням на www.facenews.ua

Згідно отриманої NNS інформації, коронавірус вперше зафіксований в Австрії, Швейцарії та Хорватії. Раніше з'явилася інформація про нових інфікованих в Іспанії та Італії.

Два випадки зараження коронавірусом підтверджені у вівторок, 25 лютого, в Австрії, у федеральній землі Тіроль. Двоє молодих людей госпіталізовано після приїзду з італійського регіону Ломбардія, заявив представник лікарні в Інсбруку. До цього в Австрії були зроблені тести у понад 200 людей зі схожими симптомами і всі вони були негативними.

Стан обох інфікованих задовільний, вони будуть залишатися в карантині, поки влада з’ясовує, з ким вони контактували останнім часом.

В Швейцарії випадок зараження зафіксовано в кантоні Тічино, який межує з Італією, повідомив представник федерального агентства з охорони здоров'я. У Хорватії з легкими симптомами вірусу госпіталізований молодий чоловік, який з 19 по 21 лютого був в Італії. Влада країни теж шукає всіх, з ким він контактував з моменту повернення, ці особи повинні бути ізольовані в карантин.

Італія опинилася в центрі поширення коронавіруса в Європі. Найбільше заражених на півночі країни - в регіонах Ломбардія та Венето. У країні вже більше 280 випадків вірусу, сім осіб померли. В Іспанії після позитивного тесту одного з туристів у готелі на острові Тенеріфе ізолювали всіх постояльців готелю для тестування.