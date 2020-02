Умер американский программист, придумавший команды «копировать» и «вставить»

Ларри Теслер специализировался на том, чтобы сделать ранние компьютерные системы более удобными для пользователя. Американский программист Ларри Теслер, придумавший функции «вырезать», «копировать» и «вставить» для компьютерных систем, умер в возрасте 74 лет. Об этом сообщает BBC.

Теслер начал работать в Кремниевой долине в начале 1960-х годов, когда для многих компьютеры еще были недоступны. Именно благодаря его нововведениям они стали просты в освоении и использовании. Музей компьютерной истории Кремниевой долины посвятил Теслеру сегодняшний твит.

Today we also bid farewell to computing visionary Larry Tesler. Tesler created the idea of “cut, copy, & paste” and combined computer science training with a counterculture vision that computers should be for everyone. Watch Tesler’s CHM demo https://t.co/DbH5J7sLbm pic.twitter.com/RMbRSQcYeW

«Сегодня мы прощаемся с компьютерным провидцем Ларри Теслером. Теслер придумал функции „вырезать-копировать-вставить“ и сочетал обучение информатике с революционной идеей, что компьютеры должны быть для всех»

Компания Xerox PARC, где также работал программист, почтила его память в своем твиттере. «Ваш рабочий день стал проще благодаря его революционным идеям», — написали в Xerox.

The inventor of cut/copy & paste, find & replace, and more was former Xerox researcher Larry Tesler. Your workday is easier thanks to his revolutionary ideas. Larry passed away Monday, so please join us in celebrating him. Photo credit: Yahoo CC-By-2.0 https://t.co/MXijSIMgoA pic.twitter.com/kXfLFuOlon