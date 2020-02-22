Умер американский программист, придумавший команды «копировать» и «вставить»

22 лют. 2020
117

Завантажте мобільний додаток сайту

Ларри Теслер специализировался на том, чтобы сделать ранние компьютерные системы более удобными для пользователя. Американский программист Ларри Теслер, придумавший функции «вырезать», «копировать» и «вставить» для компьютерных систем, умер в возрасте 74 лет. Об этом сообщает BBC.

Теслер начал работать в Кремниевой долине в начале 1960-х годов, когда для многих компьютеры еще были недоступны. Именно благодаря его нововведениям они стали просты в освоении и использовании. Музей компьютерной истории Кремниевой долины посвятил Теслеру сегодняшний твит.

«Сегодня мы прощаемся с компьютерным провидцем Ларри Теслером. Теслер придумал функции „вырезать-копировать-вставить“ и сочетал обучение информатике с революционной идеей, что компьютеры должны быть для всех»

Компания Xerox PARC, где также работал программист, почтила его память в своем твиттере. «Ваш рабочий день стал проще благодаря его революционным идеям», — написали в Xerox.

После Xerox Теслер попал в Apple, где проработал 17 лет. Именно там он внедрил команды «вырезать», «копировать» и «вставить». Функции появились в 1983-м на ранних компьютерах фирмы, а уже через год — на Macintosh.

Автор: Администратор

NNS - Національна служба новин. Останні події в Україні та світі

×

Поширюючи у соцмережах, ви допомогаєте нам!