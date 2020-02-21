Неправильне харчування може спричинити порушення роботи мозку − дослідження

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Як стало відомо NNS, австралійські вчені з’ясували, що надмірна любов до фастуфуду та солодощів може призвести до порушення функції гіппокампа (окремий відділ мозку, який виробляє нові нейрони), а надалі до ожиріння, діабету і навіть деменції. Про це пише Іnspired з посиланням на The Guardian.

У ході дослідження вчені провели експеримент, у якому взяли участь 110 струнких та здорових молодих людей віком від 20 до 23 років. До експерименту їхній раціон складався переважно лише з корисної їжі. Усіх учасників розділили на дві групи: перша харчувалася як зазвичай, а друга протягом семи днів вживала багато бельгійських вафель та фастфуд.

Також учасників просили оцінити, наскільки сильно вони хочуть з’їсти щось шкідливе, на вибір їм пропонували швидкі сніданки, наприклад, шоколадні пластівці.

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У результаті вчені з’ясували, що в учасників другої групи значно погіршилась пам’ять, вони ніби почали забувати, що недавно поїли, і їм хотілося перекусити знову. За словами дослідників, такі результати пов’язані з тми, що вживання фастфуду та іншої шкідливої їжі порушує контроль над апетитом та викликає збої в роботі гіппокама, який відповідає за формування емоцій.

«Після тижня «західної дієти» люди надають перевагу шкідливій їжі навіть тоді, коли ситі. Так складніше відмовлятися від фастфуду, навпаки, хочеться їсти більше і більше, а це призводить до ще більшого пошкодження гіппокама», — прокоментував професор психології з Університета Маккуорі Річард Стівенсон.