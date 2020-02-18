Чотири корисні звички, які можуть нашкодити

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Є чимало крутих звичок, які можуть кардинально змінити життя на краще. Але навіть найкращі традиції можуть завдавати шкоди, якщо ними зловживати. Саме про такі звички NNS дізналася з повідомлення maximum.fm.

Звичка надто сильно і надто часто чистити зуби. Саме любов обирати щітки сильної жорсткості та полірувати зуби призводить до того, що збільшуються шанси потрапити до стоматолога зі скаргами на чутливу емаль та ясна.

Багато сну. Ні для кого не таємниця, що кожна доросла людина потребує якісного сну тривалістю у 7-8 годин. Однак дехто вирішує, що недосип упродовж тижня можна компенсувати на вихідних, але через це можуть збиватися біоритми.

Клітковина в раціоні. Це справді корисна звичка, але мало хто здогадується, що тхарчування з клітковиною потребує і підтримки водного балансу. Це необхідно для нормальної роботи органів травлення.

Фізична активність. Ніхто не посперечається, що для довгого життя і міцного здоров'я необхідні регулярні заняття спортом. Однак навіть спортзал не варто відвідувати кожного дня, адже м'язи потребують відпочинку та часу на відновлення.