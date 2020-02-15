Зафіксовано першу смерть від коронавірусу в Європі

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У Європі зафіксували першу смерть від китайського коронавірусу. Про це NNS повідомляє з посиланням на Радіо Свобода.

Згідно інформації, отриманої NNS , у Франції від нового коронавірусу помер китайський турист. Про це повідомила міністр охорони здоров’я Франції Аньєз Бузін.

Це був один з 11 підтверджених випадків зараження коронавірусом у Франції.

Новий летальний випадок – четвертий за межами материкового Китаю.

Станом на ранок 15 лютого, новим коронавірусом інфіковано понад 67 тисяч людей у всьому світі. Як повідомила влада Китаю, на материковій частині країни зафіксовано 66 492 випадків зараження, 1523 людини померли. Три летальних випадки зафіксовано за межами материкового Китаю: у Гонконзі, Японії та на Філіппінах.

14 лютого МОЗ повідомило про відсутність лібораторно підтверджених випадків інфікування новим коронавірусом в Україні.

Збільшується кількість заражених коронавірусом на лайнері Diamond Princess, що стоїть у берегів Японії. За добу там виявили ще 67 заражених Число заражених китайським коронавірусом на лайнері Diamond Princess в Японії наближається до 300 осіб. Серед них двоє українців.

2019-nCov (COVID-19) належить до великої групи коронавірусів. У деяких випадках перебіг хвороби – легкий, в деяких – із симптомами застуди і грипу, зокрема з високою температурою і кашлем, у більш складних випадках спостерігається задишка. Це може перерости в пневмонію, яка може бути смертельною. Більшість хворих, однак, видужують.