Безработным украинцам будут платить больше

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В Фонде социального страхования населения сообщили, что с 1 марта 2020 года безработным в Украине будут платить больше. Как стало известно из сообщения пресс-службы Фонда, с марта выплаты безработным увеличатся на 170 гривен.

«Правлением Фонда принято решение о повышении с 1 марта 2020 минимального размера пособия по безработице. Для лиц, выплаты которым назначаются с учетом заработной платы и страхового стажа, минимальный размер пособия по безработице увеличен до 1800 гривен. Для лиц, выплаты которым назначаются без учета заработной платы и страхового стажа, минимальный размер пособия по безработице увеличен до 650 гривен», — сказано в сообщении.

Отмечается, что раньше сумма выплат по безработице составляла 1630 гривен, теперь ее повысили до 1800 гривен.

В Соцстрахе подчеркнули, что бюджет ведомства на 2020 год сбалансированный — доходы составят 15,5 миллиарда гривен, расходы – 15,6 миллиарда гривен.

Кроме того, в 2020 году выросли затраты на реализацию активных программ содействия занятости населения – в этом году они составят 1,2 миллиарда гривен, что почти на 500 миллионов больше, чем в 2019 году.