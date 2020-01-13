Японский миллиардер ищет спутницу для полета на Луну (фото)

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Японский бизнесмен Юсаку Маэдзава ищет спутницу, готовую составить ему компанию в полете на Луну на космическом корабле Starship компании SpaceX в 2023 году. Об этом Маэдзава написал на своей странице в Twitter, сообщает ВВС.

Оказывается, Юсаку Маэдзава давно хотел побывать в космосе, но сделать это хочет с кем-то особенным.

Сообщается, что заявки от претенденток принимаются до 17 января.

От будущей спутницы миллиардер ждет, что она будет старше 20-ти лет, не замужем. Также девушка должна быть заинтересована в космических полетах и подготовке к ним, к тому же — быть «всегда позитивной».

Выбор новой подруги японский предприниматель планирует провести в трехмесячный срок.

После окончания приема заявок начнется предварительный отбор — 25-26 января. В середине февраля Маэдзава проведет свидания с девушками, которых отобрали ранее. В середине марта состоятся финальные свидания, а в конце месяца миллиардер выберет лучшую.

После этого у пары будет около 3 лет, чтобы научиться жить вместе и проверить свои чувства. Напомним, что полет на SpaceX Starship запланирован на 2023 год.

Маэдзава известен тем, что покупает много произведений искусства, а также «аттракционами щедрости»: например, несколько дней назад он пообещал раздать 100 млн иен (925 тысяч долларов) сотне случайно выбранных подписчиков в Twitter. Для участия достаточно было зафоловить Маэдзаву и перепостить его твит с объявлением лотереи.

Сумма, которую японец заплатил компании Илона Маска за путешествие вокруг Луны, не разглашается — владелец SpaceX лишь намекнул, что она очень велика.

В материале использованы скриншоты фото со страницы Юсаку Маэдзава в Twitter и фото Koji Sasahara / AP.



