Прогулянки для собак мають велике значення. Вони допомагають підтримувати здоров’я вашого улюбленця. Як часто слід вигулювати собак розповіла ветеринар

Прогулянки не тільки забезпечують фізичні вправи, але й дозволяють собаці здорово спілкуватися з іншими собаками.

Як часто слід вигулювати собаку розповідає НСН з посиланням на PetMD

Чому собакам потрібні прогулянки?

Експерти повідомляють, що собаки потребують соціальної взаємодії для оптимального розвитку. Соціум для собак є важливим для їхнього загального добробуту та розвитку.

Для того, щоб забезпечити комфортні прогулянки для вас і вашого собаки, не обов’язково виходити на вулицю рано вранці. Головне – встановити послідовний режим і виводити собаку на вулицю в один і той самий час щодня.

«Різні породи потребують різних фізичних вправ. Австралійські вівчарки можуть мати вищі вимоги до фізичних навантажень, ніж, наприклад йоркширські тер’єри. Тоді як мопси легше перегріваються, тому варто бути пильними щодо ознак теплового удару під час прогулянки», – каже ветеринар Вайлані Сунг.

Більшість собак здатні витримати щоденну прогулянку 20 – 30-хвилин за умови, що перебувають у хорошій фізичній формі.

Як часто слід вигулювати собак – відповідь ветеринара

Скільки разів вигулювати собак?

За словами експертів, типовий розпорядок дня собаки включає дві прогулянки на день – вранці та ввечері. Однак у випадках, коли є проблеми з сечовидільною або нервовою системами, може знадобитися збільшити частоту прогулянок до 3 – 4 разів на день.

Молодих цуценят, наприклад, віком до 3 місяців, рекомендується виводити на прогулянку кожні 2 – 3 години. Це пов’язано з їхнім маленьким розміром і тим, що вони все ще навчаються ходити в туалет на вулиці.

Встановлення постійного режиму прогулянок для цуценят має вирішальне значення, оскільки це дозволяє поступово збільшувати інтервали між прогулянками до 6 годин і більше, коли вони ростуть і розвиваються.

Вік і прогулянки

Розглядаючи потреби вашого собаки у вигулі, важливо враховувати тривалість його життя. Молодші собаки, з їхнім вищим рівнем енергії, зазвичай потребують більше фізичних навантажень порівняно з собаками середнього віку (від 5 до 8 років). Важливо зазначити, що собаки середнього і старшого віку можуть мати такі захворювання, як артрит, атрофія м’язів і зниження витривалості, що може вплинути на їхні потреби у фізичних навантаженнях.

Важливо розпізнавати ознаки, які вказують на те, що ваш собака втомився під час прогулянки. Було виявлено, що собаки в оптимальному фізичному стані здатні витримувати прогулянки тривалістю до двох годин.

Виводьте свою собаку на прогулянку та стежте за рівнем її енергії. Якщо вона починає сповільнюватися приблизно через 25 – 30 хвилин після прогулянки, то можливо, тварина втомилась.

Де краще гуляти?

Якщо у великому місті немає відокремлених для вигулювання тварин парків, то потрібно це робити так:

на повідці,

в межах видимості,

по не травмуючій поверхні.

Не відпускайте собаку з повідця – він може злякатися і втекти, загубитися або потрапити під машину.

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