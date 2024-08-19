«Мені написали, що я вагітний, у висновку ВЛК» – ветеран «Айдару» (відео)

Ветеран «Айдару» Станіслав Дехтяр, який втратив ногу на фронту розповів про хаос в українських медзакладах. Він поділився власною історією взаємодії з ВЛК. «Мені написали, що я вагітний», – каже Захисник.

Дехтяр вважає ситуацію кумедною, але водночас розуміє, що його випадок – свідчення хаосу, який відбувається в українських медзакладах

На його думку, найбільшою неповагою до військового нині є процедура проходження військово-лікарської комісії.

Ти маєш бігати за лікарями, підписувати ті папірці… щоб кожен лікар написав своє заключення – це повна нісенітниця, – зауважив військовий

Зокрема Дехтяр поділився власною історією. Лікар-хірург написав рішення ВЛК, в якому зазначив, що ветеран «вагітний». Оборонець припустив, що це була помилка через неуважність, однак вважає, що проблема є глибшою.

Лікар-невропатолог написав мені, що в мене скарга на відсутність правої нижньої кінцівки. Конкретно, що в мене «скарга»… Сюр? Так, сюр! А потім вже, коли ми вчиталися у те, що мені інші лікарі понаписували… Ортопед написав мені, що потрібно визнати мене непридатним згідно з ст. 63 пункт А – це ампутація, і ст. 73 пункт А – це вагітність з ускладненнями, – каже ветеран

Військовий спершу не вчитувався в статті, поки не помітили його побратими, коли він скинув їм документи: «Ну, все, ти «вагітний! Ми тебе вітаємо!», – відповіли вони йому.

Попри те, що захисник вважає ситуацію кумедною, водночас розуміє, що це є відображенням хаосу, який відбувається в українських медзакладах та службах.

І додає, що нині саме ВЛК фактично вирішує подальшу долю ветерана, проте, інколи видається, що працівники комісій про це забувають.

“Мені написали, що я вагітний”: відео

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