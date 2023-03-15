Чоловіка знайшли живим через 9 років після «кремації» – подробиці

У Китаї чоловіка знайшли живим через 9 років після «кремації». Зараз фахівці намагаються ідентифікувати людину, якій присвоїли іншу особистість. Повідомляє НСН з посиланням на сайт TheBest.

У 2014 році провели «кремацію» чоловіка, який потрапив у ДТП. Але нещодавно його знайшли живим. Тоді смерть чоловіка, на ім’я Чжуо Канго підтвердили у результаті автомобільної аварії. Його родичі та друзі впізнали тіло на узбіччі дороги, а після ДТП його племінник вирішив кремувати тіло Чжуо без розтину.

Чоловіка знайшли живим через 9 років після «кремації»

Однак нещодавно у місті Чунцін з’явився чоловік, дивна поведінка якого привернула увагу місцевої влади. Виявилося, що це Канго, який нібито загинув у ДТП.

Його особу допоміг ідентифікувати ДНК-тест. Знайдений чоловік розплакався і згадав імена своїх родичів, коли його відвідав онук. Наразі триває процес ідентифікації чоловіка, якого у 2014 році помилково прийняли за Чжуо Канго.

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