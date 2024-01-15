Гарік Кричевський заспівав хіт «Киевляночка» українською. А ще зняв кліп разом з Павло Зібровим.

Про це пишуть на сайті TSN.

З перекладом зірці допомагав його друг і поет Євген Рибчинський. Разом з іншими композиторами вони дописали третій куплет і дещо відредагували текст пісні. Так з української версії зникли «антиросійські рядки» і з’явилися більш нейтральні.

У соціальній мережі був доступний текст тільки перекладеної «Кияночки». Тепер шанувальники можуть насолодитися повноцінною піснею й кліпом.

Гарік Кричевський заспівав хіт «Киевляночка» українською: відео

У кліпі до пісні знявся співак Павло Зібров. Артист на початку відео телефонує Гаріку й запитує, коли ж українською зазвучить його «Киевляночка». А посеред пісні лунають його схвальні коментарі й реакції.

Українська версія легендарного хіта сподобалася багатьом шанувальникам.