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Гарік Кричевський заспівав хіт «Киевляночка» українською (відео)

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Гарік Кричевський заспівав хіт «Киевляночка» українською (відео)

Гарік Кричевський заспівав хіт «Киевляночка» українською. А ще зняв кліп разом з Павло Зібровим.

Про це пишуть на сайті TSN.

З перекладом зірці допомагав його друг і поет Євген Рибчинський. Разом з іншими композиторами вони дописали третій куплет і дещо відредагували текст пісні. Так з української версії зникли «антиросійські рядки» і з’явилися більш нейтральні.

У соціальній мережі  був доступний текст тільки перекладеної «Кияночки». Тепер шанувальники можуть насолодитися повноцінною піснею й кліпом.

Гарік Кричевський заспівав хіт «Киевляночка» українською: відео

У кліпі до пісні знявся співак Павло Зібров. Артист на початку відео телефонує Гаріку й запитує, коли ж українською зазвучить його «Киевляночка». А посеред пісні лунають його схвальні коментарі й реакції.

Українська версія легендарного хіта сподобалася багатьом шанувальникам.

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