Ринок України заполонив фальсифікат червоної ікри – 5 порад, як обрати якісний продукт

Перед зимовими святами ринок України заполонив фальсифікат червоної ікри. У Держспоживслужбі розповіли, як обрати якісний продукт, передає НСН.

Як не купити фальсифікат червоної ікри, а обрати якісний продукт

1.Місце продажу

Надавайте перевагу великим торговельним мережам, в яких вірогідність натрапити на підробку є мінімальною. Окрім того, великі супермаркети можуть забезпечити правильні умови зберігання (за температури від -4 до -8 °) та слідкують за терміном придатності харчових продуктів.

2.Пакування та маркування

Краще купувати ікру в скляній ємності, оскільки в ній не відбуваються процеси окислення і є змога оцінити зовнішній вигляд продукту. Візьміть баночку в руки та потрясіть, якщо всередені булькає – краще відмовитись від покупки, якісна зерниста ікра заповнює тару без пустот. Зверніть окрему увагу на кришку, вона не має проминатися під натиском пальців або бути роздутою.

Обов’язково зверніть увагу на маркування, кришка ємності повинна бути проштампована зсередини, якщо ж цифри втиснуті всередину – ймовірніше перед вами підробка!

3.Дата виробництва

Видобуток червоної ікри ведеться в липні-серпні. Якщо на кришці вказано будь-який інший місяць виробництва, це може означати, що солили морожену ікру.

4.Склад

Намагайтесь купувати ікру першого сорту, це гарантія того, що в банці буде ікра одного виду риби. Кількість солі не повинна перевищувати 5-6 %.

5.Зовнішній вигляд та аромат

Справжня якісна ікра повинна бути розсипчастою, мати ядро, бути однорідного кольору та з легким рибним ароматом.

Штучну ікру виготовляють з желатину або водоростей, вона жорстка, не має ядра, відрізняється сильним риб’ячий запахом та досить солона на смак.

Перевірити ікру на справжність можна за допомогою окропу, якщо кинути кілька ікринок в гарячу воду – штучна ікра розчиниться.

Читайте також: Ялинкові прикраси, які можуть нашкодити: попередження лікарів