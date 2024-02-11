Чому мандарини блищать і як обрати безпечні фрукти

Вірогідно, ви помітили, що іноді на прилавках магазинів мандарини блищать. Цитрусові при цьому мають презентабельний вигляд. Але такий неприродний блиск – поганий знак. Нижче НСН розповість все про небезпеку, яку можуть нести цитрусові, та як правильно обрати фрукти, аби отримати від них тільки користь і не потрапити до лікарні.

Чому мандарини блищать

Якщо мандарини надмірно блищать, це свідчить про обробку фунгіцидами. Їх використовують, щоб захистити плід від грибка. Але у великих дозах фунгіциди можуть викликати ниркову недостатність та токсичні гепатити.

Отже, основна ознака того, що фунгіциди присутні в шкірці мандаринів – це восковий блиск. Мандарини нібито покриті плівкою і ненатурально блищать і гладенькі на дотик. Хоча від природи шкірка мандаринів повинна бути трохи шорсткою.

Чим ще можуть бути небезпечні мандарини

Етилен

Небезпека номер 1 це етилен. Саме цим газом недобросовісні перевізники обробляють ще не дозрілі зелені плоди, для того, щоб вони довше зберігалися, не псувалися і дозрівали під час транспортування, а також під час реалізації.

Етилен відноситься до токсичних речовин. Він є фітогормоном і використовується для прискорення дозрівання фруктів. При потраплянні ж до людського організму речовина впливає на печінку, нирки, може накопичуватися в печінці, викликати токсичні гепатити, навіть може викликати судорожний синдром.

Основна ознака, того, що фрукт піддавався обробці – білий наліт на шкірці мандарина.

Навіть якщо ви добре помиєте фрукт, він все одно принесе мало користі, адже мандарин недозрілий.

Зелені прожилки в мандарині

Зелені прожилки в мандарині означають, що фрукт хворий і купувати такі мандарини не варто.

Переморожені мандарини

Якщо ви берете мандарини в руки, а вони мокрі і м’які, то перед вами переморожений фрукт. Також це проявляється при натисканні – на мандарині залишаються невеликі вм’ятини, які не зникають. Такі фрукти не принесуть користі, бо вони вже зіпсовані.

Личинки плодової мухи

Середземноморська плодова муха – одна з найнебезпечніших комах на планеті. На відміну від інших шкідників, раціон яких обмежується певними рослинами, ця муха харчується близько 200 видами різних рослин, серед яких цитрусові, банани, інжир, гранати, персики, сливи, абрикоси, виноград, томати, баклажани і навіть перець. Її личинки живляться шкіркою плодів і буквально через декілька днів після зараження плоди опадають і на тому місці, де муха пошкодила фрукт, розвивається цвіль, і плід починає гнити.

Для людини середземноморська плодова муха дуже небезпечна, тому що комаха переносити стафілокок і кишкових паразитів.

Якщо яйця потрапили в середину плода і людина з’їла такі мандарини, то ці яйця всмоктуються в кров, розносяться по всьому організму, що може викликати подразнення слизових оболонок кишківника, шлунку, болі в задньому проході, в животі тощо.

Тому якщо ви бачите на мандаринах сліди гниття, чорні точки, цвіль, в жодному разі не купуйте їх.

Висновки: як обирати мандарини і безпечно споживати

Отже при виборі мандарин звертайте увагу на їх зовнішній вигляд і запах. Рівний матовий колір, шорстка на дотик шкірка – ознаки здорового мандарину. Фрукт має бути відносно твердим і пружним. Без плям, прожилок, чорних точок, білого нальоту і блиску на шкірці.

Також мандарини повинні мати яскраво виражений цитрусовий запах і це є одним з головних критеріїв вибору свіжих і корисних мандарин. Якщо цей запах відсутній, то, очевидно, що виробник або перевізник взяв мандарини, які ще не дозріли.

Навіть якщо ви впевнені, що купили нормальні мандарини, перед вживанням у їжу їх обов’язково треба мити! А також не дозволяйте дітям чистити мандарин зубами чи їсти шкірку. Саме така поведінка найчастіше призводить до отруєнь мандаринами, першими ознаками яких є діарея і біль в животі.

Читайте також: Найкорисніші фрукти та овочі взимку для зміцнення здоров’я

Наш Телеграм