Як проростити картоплю: корисні лайфхаки

Як краще проростити картоплю, розповіли досвідчені садівники. Про це пишуть на сайті «Уніан», передає НСН.

Пророщування картоплі перед посадкою – це простий і популярний спосіб підвищення врожайності. Цю можна зробити у себе вдома. Для збільшення посівного матеріалу, пророщену картоплю можна додатково розрізати.

Як проростити картоплю в домашніх умовах

Існує два основних способи пророщування: світлий і темний. Для пророщування картоплі на світлі краще використовувати яєчні лотки. Це дозволить стеблам рости вертикально і не будуть пошкоджені тонкі пагони.

Для пророщування картоплі на посадку помістіть насіннєві бульби в поглиблення очками вгору. Залиште бульби в світлому і теплому приміщенні, де температура не опускається нижче +18° вдень і +12° вночі. Картоплю можна буде висаджувати, коли паростки досягнуть довжини близько 3 см.

Недолік: якщо освітлення і тепло будуть недостатніми, то паростки виростуть слабкими і тонкими.

Пророщування картоплі у темряві не потребує постійного освітлення і тепла. Для цього способу викладіть посівний матеріал на вологу тирсу або мокрий пісок. Поставте ящик у темному і прохолодному місці, і почекайте 1 місяць.

Недолік: якщо в ящику попадуться заражені бульби, то в вологих умовах хвороба вразить всі овочі.