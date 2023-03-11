У чорнобильських собак виявили унікальні зміни в ДНК

Науковці виявили унікальні зміни в ДНК чорнобильських собак. Виявилося, що вплив радіації зробив їх генетично відмінними від собак в інших частинах світу.

Про це пише The New York Times із посиланням на Science Advances, передає НСН.

Науковці зі Сполучених Штатів, України та Польщі, а також американського Фонду чистого майбутнього досліджували вплив ядерної катастрофи на ЧАЕС у 1986 році, який викликав забруднення навколишнього середовища та вплинув на здоров’я місцевих жителів.

Дослідники зібрали зразки крові у 302 собак з Чорнобильської зони. Деякі з них жили саме у місті Прип’ять неподалік від реактора, а інші за 15-45 кілометрів від місця аварії.

Учені виявили, що ті собаки, які живуть біля місця аварії, і ті, які живуть у Чорнобилі та в безпечних від радіації місцях, генетично відрізняються.

Дослідники відстежили родинні стосунки чорнобильських псів й ідентифікували 15 різних сімейних груп. Деякі собачі родини були великими та жили на різних територіях, тоді як інші — крихітними і проживали на обмежених ділянках. Учені також з’ясували, що три сімейні групи псів перебували у сховищі для відпрацьованого ядерного палива.

Співавтор дослідження і професор біологічних наук в Університеті Південної Кароліни Тім Муссо зазначив, що собаки надають неймовірний інструмент для вивчення впливу таких умов на ссавців у цілому.

Науковці вважають дослідження тільки першим кроком у вивченні впливу радіації на собак. Старша авторка дослідження Елейн Острандер наголошує, що в майбутніх дослідженнях учені хочуть дослідити, чи є у собак мутації, які дозволяють їм жити та успішно розмножуватись у цьому регіоні.

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