«Просто гуляти у мене немає можливості»: Зеленський розповів, чим займається у вільний час

Володимир Зеленський розповів, чим займається у вільний час. Він намагається тримати себе у спортивній формі.

Майже два роки Зеленський разом з народом бореться з повномасштабною російською агресією і відстоює незалежність України. Він сам неодноразово говорив, у нього практично немає вільного часу. Президент дуже рідко бачиться зі своєю сім’єю.

Але для спорту він все ж намагається знаходити трохи часу.

Зеленський розповів, чим займається у вільний час

«Якщо чесно, я намагаюся ще стежити за собою, трохи займатися зарядкою, спортом», сказав голова держави німецьким журналістам.

Він розповів, що намагається приділяти час спорту, де б він не був.