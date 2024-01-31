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«Просто гуляти у мене немає можливості»: Зеленський розповів, чим займається у вільний час

Журналіст
Зеленський розповів, чим займається у вільний час

Володимир Зеленський розповів, чим займається у вільний час.  Він намагається тримати себе у спортивній формі.

Майже два роки Зеленський разом з народом бореться з повномасштабною російською агресією і відстоює незалежність України. Він сам неодноразово говорив, у нього практично немає вільного часу. Президент дуже рідко бачиться зі своєю сім’єю.

Але для спорту він все ж намагається знаходити трохи часу.

Зеленський розповів, чим займається у вільний час

«Якщо чесно, я намагаюся ще стежити за собою, трохи займатися зарядкою, спортом», сказав голова держави німецьким журналістам.

Він розповів, що намагається приділяти час спорту, де б він не був.

«Намагаюся мати 40 хвилин – максимум одну годину – для будь-яких рухів. Скажу вам відверто, просто гуляти у мене немає можливості, тому у мене є великий комплекс в будь-якому місці. Навіть тут я можу це зробити. Має значення тільки одне – це побороти лінь вранці або пізно ввечері, коли повертаєшся з одного кабінету в інший кабінет», додав президент.

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