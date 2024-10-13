Учнівські саморобки чи поробки, пояснила редакторка Ольга Васильєва

Як вірно говорити, учнівські саморобки чи поробки, розповіла редакторка Ольга Васильєва .

Повідомляють Новини України – НСН.

«Поробка — калька з російської «поделки». У нас поробка може означати хіба що вроки (іменник від «пороблено»). Те, що діти роблять руками, — це САМОРОБКА», пише Ольга Васильєва.

Учнівські саморобки чи поробки

Слово «Саморобка» є у словниках. Відома редакторка наводить приклад з Сум-11, книга «Знання..», 5, 1966 рік:

«Жоден огляд учнівських саморобок в області не обходиться без експонатів юних радіотехніків Вінницької середньої школи №7»

Натомість слів поробка і рукотвір у словниках немає.

«Якщо поробка — це калька, то рукотвір — типовий неологізм-композит (слово з двох основ), яких зараз багато на заміну англізмам. Рукотвір означає предмет рукоділля (відповідник до англізму «гендмейд»)», додала редакторка.

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