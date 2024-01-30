День святого Валентина: історія та прикмети

День святого Валентина в Україні відзначається не так давно. Але це свято вже стало одним із найулюбленіших.

День святого Валентина називають ще Днем закоханих й відзначають 14 лютого. Його історія загадкова, як і сама любов. Існує декілька легенд появи свята, але ніхто не знає, яка з них правдива.

Про це пише сайт “Уніан”

Це свято не є релігійним. За однією з легенд воно пов’язане зі святим Валентином Римським. Він працював армійським лікарем і священиком. Імператор того часу, Клавдій II Готський, забороняв шлюби – правитель вважав, що неодружений воїн воює краще за одруженого. Але Валентину було шкода закоханих, і він таємно заручав легіонерів з їхніми нареченими. За це священика засудили до смертної кари. Валентин, поки сидів у в’язниці, закохався в доньку тюремника, Юлію, і написав їй листа із зізнанням. Підписав його: «Твій Валентин». На жаль, прочитала цю «валентинку» дівчина лише після смерті в’язня.

Існує й інша версія появи «Валентинок». Вважається, що першою вітальною листівкою-валентинкою була записка, яку Карл, герцог Орлеанський, відправив своїй дружині з тюремного ув’язнення в лондонському Тауері. Це було 1415 року.

Головний звичай у День закоханих – це висловити свої почуття. Деякі закохані зізнаються в коханні вперше, інші – освідчуються. Як би там не було – це привід порадувати близьких і дорогих людей. Подарунки на День святого Валентина можуть бути різними, але листівка-“валентинка” вважається обов’язковою.

День святого Валентина: прикмети

якщо незаміжня дівчина цього дня помітить двох синичок – вийде заміж за добру й веселу людину, побачить парочку круків – чоловік буде суворим і старшим, а якщо попадуться на очі дві сороки – суджений буде балакучим і злегка легковажним;

хто цього дня закохається – ніколи не розлюбить;

якщо цього дня хлопець подарує квітку дівчині – вона полюбить хлопця;

підбіг собака на вулиці – не думай проганяти, скоро зустрінеш свою половинку;

якщо 14 лютого загадати любовне бажання – воно обов’язково збудеться.

Головна прикмета дня: якщо закохані дадуть обопільну клятву вірності, то ніщо не зможе зруйнувати цей союз.