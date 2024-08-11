Як виглядає сьогодні легендарний Орлів острів на місці Каховського водосховища біля Нікополя (відео)

Як зараз виглядає легендарний Орлів острів на місці Каховського водосховища і що про нього відомо. З 1954 року острів був прихований водами Каховського водосховища. Але після того, як армія росії у 2023 році підірвала греблю Каховської ГЕС і водосховище спрацювалося, острів знову показався. З’явилося нове відео – як він виглядає у серпні 2024 року.

Отже, на початку червня 2023 року біля берега Нікополя показався з-під води легендарний Орлів острів, затоплений колись Каховським водосховищем. Тоді вже добре було видно це, колись дуже популярне місце відпочинку мешканців міста.

На місці Каховського водосховища

А це світлини 2023 року, на яких можна розгледіти Орлів острів, тоді світлини зробив для “Новини Укераїни – НСН” фотограф Артем Тульчинський. На них видно і сам острів, і чайок, які вже освоювали нову територію та мабуть влаштовували там “чаювання”.

А ось так зараз у серпні 2024 року виглядає легендарний Орлів острів

А це фото з архіву Нікопольського краєзнавчого музею датується приблизно 1910-1914 роками.

На ньому Орлів острів. Про острів відомо, що утворився він орієнтовно в 1845-1846 рр., коли під час великої повені Дніпро біля Нікополя проклав нове русло. Між старим і новим руслом як раз і виник острів, де водилося багато птиці, риби, звірини. Тут росли дикі груші, осокора, верби.

Вважається, що свою назву острів отримав на честь орла, який звив гніздо на одному високому дереві тут.

В 1913 році в одному з довідників для туристів Нікополю були присвячені такі рядки:

«У містечку Нікополь на Дніпрі є чудові купальні. Як громадські, так і приватні. Відпочинок та купання тут, а також на розташованому поблизу острові Орлів, суцільна насолода».

Люди старшого покоління ще зберігають пам’ять про острів Орлів, що лежав навпроти старої частини Нікополя, де аж до будівництва Каховського водосховища знаходився центральний міський пляж. За їхніми спогадами, тут був чистий сріблястий пісок, а зручні для купання місця тягнулися на кілометри.

Влітку життя на центральному пляжі було дуже жвавим, а в окремі дні тут і справді «яблуку не було де впасти». Траплялося, що місця ближче до води навіть доводилося займати заздалегідь. Популярними серед нікопольців та приїжджих був відпочинок та купання на протилежному березі Дніпра на острові Орлів. Сотні нікопольчан у вихідні дні вирушали туди родинами, компаніями, парами, поодинці на баркасах, моторках та човнах, взятих напрокат.

За свідченням нікопольських старожилів, в літній час матроси моторного катера, що належав купцеві Єрлашову, щодня здійснювали додатковий рейс до міського пляжу на острів, щоб своєчасно доставити відпочиваючим там городянам Нікопольске пиво.

На жаль, зараз відпочивати на Орлів острові, і просто навіть відвідати його, неможливо – через небезпеку. Ворожі снаряди щодня летять над ним у Нікополь з окупованого лівого берега Дніпра.

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