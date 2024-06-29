29 червня – яке сьогодні свято, прикмети і традиції, пам’ятні дати, іменини

29 червня – яке сьогодні свято, які існують прикмети і традиції цього дня, у кого іменини, які пам’ятні дати, пов’язані з цим днем.

Сьогодні 29 червня. Міжнародний день рибалки. Православні вшановують пам’ять святих верховних апостолів Петра й Павла Залишилося 187 днів до Нового року. Це субота і на цей день припадає 857 день повномасштабної війни в Україні.

29 червня – яке сьогодні церковне свято

29 червня в церковному календарі – день пам’яті святих верховних апостолів Петра й Павла. Петро був першим з апостолів, хто визнав Ісуса Христа месієм. Він очолив спільноту християн після Ісуса і залишив два послання Христовим послідовникам. Петро був розп’ятий на хресті за свої переконання.

Павло колись гонив християн, але потім розкаявся та став палким проповідником християнства. Він написав 13 послань різним церквам та подорожував, поширюючи вчення Христа. Обоє апостолів були страчені за свої переконання, але завдяки їм християнство продовжило поширюватися. Вони уособлюють неперервну Церкву. Вшановування цих апостолів відоме ще від IV століття.

29 червня у світі

Міжнародний день рибалки

Міжнародний день рибалки — це щорічне свято, яке відзначається 29 червня, щоб визнати та оцінити працю рибалок у всьому світі.

Міжнародний день бруду

Міжнародний день бруду – це всесвітнє свято літніх розваг, дитинства та радості, яке проводиться 29 червня, яке заохочує дітей і дорослих отримати задоволення від ігор у грязі.

Міжнародний день промислового дизайну

Міжнародний день промислового дизайну відзначають по всьому світі 29 червня. Саме 29 червня 1957 року було засновано Міжнародну організацію дизайну (WDO), що була зацікавлена у захисті промислового дизайну, поширенні знань у цій сфері.

А також у світі

Міжнародний день поінформованості про сколіоз

Міжнародний день амброзії

Всесвітній день склеродермії

Міжнародний день тропіків

Всесвітній день проти відмови від домашніх тварин

Іменини 29 червня

Павло, Петро

Талісманом людини, народженої 29 червня, є сердолік. Камінь, який може похвалитися багатою історією. Здавна вірили, що сердолік допомагає розпалити почуття у іншої людини, викликати пристрасть.

Традиції, заборони, прикмети 29 червня

У свято віруючі люди йдуть до церкви, але якщо такої можливості немає, то можна помолитися і поза храмом. Головне в молитві – її щирість.

Святим Петру і Павлу можна молитися разом і окремо. В апостолів просять про зцілення від хвороб, гарний урожай, фінансове благополуччя. Святий Петро вважається покровителем рибалок, а до святого Павла звертаються по допомогу в навчанні.

За народною традицією цього дня заведено запрошувати близьких у гості, накривати для них багатий стіл, головною стравою має бути риба. Вважається, чим більше страв у свято на столі, тим благополучнішим буде рік.

У цей день також влаштовували обід для людей, які удобрювали гноєм поля. Ці люди були дуже потрібні, адже вважалось: “Де зайва гною купка, там зайвий буханець хліба”.

Наші пращури примітили: якщо бджоли вранці граються – буде ясний день, товчуться – до негоди.

Ще прикмети 29 червня:

спекотна погода — на Різдво буде сильний мороз;

дощовий день — до прохолодної зими і вогкого літа;

напередодні замовкла зозуля, а цього дня знову почала кувати — зима прийде пізно;

дощить — до гарного врожаю.

Що не можна робити 29 червня

Забороняється займатися важкою фізичною працею.

Не варто купатися у водоймах.

Не можна вінчатися.

29 червня в історії

Визначні події

1174 — Полтава вперше згадана в Іпатіївському літописі, під назвою Лтава. Назва Полтава з’явилася в 1430 році.

1613 — у Лондоні під час вистави за п’єсою Вільяма Шекспіра «Генріх VIII» загорівся і вщент згорів театр «Глобус».

1659 — у битві при Конотопі українські війська під проводом гетьмана Івана Виговського розгромили московські війська Олексія Трубецького

1945 — Закарпаття, що перебувало під юрисдикцією Чехословаччини, приєднано до УРСР.

Народилися 29 червня

1849 — Олена Пчілка (Ольга Петрівна Косач), українська письменниця, мати Лесі Українки.

1900 — Антуан де Сент-Екзюпері, французький письменник та авіатор.

1939 — Віктор Гресь, український режисер, сценарист, актор, відомого за фільмами «Чорна курка, або Підземні жителі» та «Нові пригоди янки при дворі короля Артура»; батько українського художника-графіка, тележурналіста, сценариста Марка Греся та українського режисера Ганни Гресь

1947 — Михайло Іллєнко, український кінорежисер, автор фільмів «Фучжоу» та «ТойХтоПройшовКрізьВогонь».

Померли 29 червня

1919 — Олександр Рогоза, український військовий діяч, військовий міністр Української Держави у 1918, розстріляний більшовицьким ЧК.

1937 — Сандро Ахметелі, грузинський режисер, один з засновників грузинського театру. Жертва сталінського терору.

1938 — Мирон Тарнавський, український полководець, командант Легіону УСС, генерал-четар та Начальний вождь (головнокомандувач) УГА.

1982 — Генрі Кінг, американський актор і кінорежисер. Володар премії «Золотий глобус».

2014 — Анатолій Дімаров, український письменник.

2016 — Василь Сліпак, український оперний співак, соліст Паризької національної опери, волонтер, учасник Революції Гідності та бойових дій на Сході України. Загинув під Бахмутом Донецької області.

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