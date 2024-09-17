17 вересня – яке сьогодні свято, прикмети і традиції, пам’ятні дати, іменини

17 вересня – яке сьогодні свято, які існують прикмети і традиції цього дня, у кого іменини, які пам’ятні дати, пов’язані з цим днем.
Сьогодні 17 вересня. Всесвітній день безпеки пацієнтів. День працівників цивільного захисту України. Православні вшановують пам’ять святої мучениці Софії та її дочок: Віри, Надії і Любові. Залишилося 105 днів до Нового року. Це вівторок, і на цей день припадає 937 день повномасштабної війни в Україні.
17 вересня – яке сьогодні церковне свято
17 вересня в церковному календарі – день пам’яті святої мучениці Софії та її дочок: Віри, Надії і Любові. Вони жили у II столітті в Римі за часів імператора Адріана (117-138 рр.). Софія була благочестивою вдовою, яка виховувала своїх дочок у любові до Бога. Її дочки носили імена головних християнських чеснот: Віра, Надія і Любов. Вони відкрито сповідували свою віру в Христа, що привернуло увагу імператора.
Імператор Адріан наказав привести їх до себе і намагався переконати їх відректися від християнства, але вони залишалися непохитними. За це їх піддали жорстоким мукам: палили на залізній решітці, кидали в розпечену піч і в казан з киплячою смолою. Проте, завдяки Божій силі, вони залишалися неушкодженими. Софія була змушена дивитися на страждання своїх дочок, але вона проявила незвичайну мужність і підтримувала їх у вірі. Після смерті дочок, Софія поховала їх і через три дні померла біля їхньої могили.
17 вересня у світі
Всесвітній день безпеки пацієнтів
Мета події – забезпечити безпеку пацієнтів у всьому світі, підвищити рівень залучення громадян до отримання медичної допомоги та спрямувати дії на підвищення безпеки та мінімізації негативного впливу.
Міжнародний день кантрі-музики
17 вересня в світі святкують День кантрі-музики. Цей стиль починає свою історію з 1920-х років. Завдяки мігрантам з Європи, що потрапили до Америки, весь світ почув життєві пісні в поєднанні з простими музичними інструментами, такими як гітара, гармоніка, банджо та скрипка.
День сибіряка
17 вересня в Польщі відзначають День сибіряка. Історія пам’ятного дня почалась в 1939 році, коли радянські війська вторглися до країни. Наслідком стало відправлення поляків до Сибіру. З того часу з’явився термін «сибіряк».
Всесвітній день поширення інформації про синдром Кліфстра
День поширення інформації про Синдром Кліфстра ( Kleefstra syndrome awareness day) – це щорічна подія, що відзначається 17 вересня і присвячена підвищенню обізнаності про синдром Кліфстра, рідкісне генетичне захворювання.
17 вересня в Україні
День безпеки пацієнтів в Україні
За даними ВООЗ, заподіяння шкоди людям, що проходять лікування, є однією з вагомих причин загибелі та інвалідізації пацієнтів. І таку шкоду можливо попередити, якщо запроваджувати відповідні заходи та програми.
День працівників цивільного захисту України
17 вересня українські службовці, які беруть участь в цивільному захисті населення нашої країни, відзначають своє професійне свято День рятівника, або День працівників цивільного захисту України.
Іменини 17 вересня
- Іван, Ілля, Павло, Софія, Віра, Ірина, Любов, Надія, Олександра.
Талісманом людини, народженої 17 вересня є аметист. Здавна вірили, що камінь здатний підсилювати інтуїцію. Також вважається, що аметист покращує сон.
Традиції, заборони, прикмети 17 вересня
У народі 17 вересня – свято Віри, Надії, Любові, або Вселенські бабині іменини, образи християнських мучениць у народі стали символами жінок, усіх матерів і дочок.
До святих великомучениць Віри, Надії, Любові та Софії звертаються з молитвами про сімейний добробут, жіноче здоров’я і здоров’я дітей, просять, щоб Бог дарував дитину.
За народними прикметами цього дня на столі має обов’язково стояти коровай – за старих часів його самі пекли в ніч на свято, а потім прикрашали свічкою, принесеною з церкви. Вважається, що кожен із членів сім’ї повинен з’їсти шматочок такого хліба – тоді в домі завжди буде щастя і спокій.
В наших предків існувала цікава традиція — вранці потрібно було поплакати. Вважалося, якщо гарно виплакатися, то всі негаразди пройдуть стороною.
Цього дня наші пращури на світанку ходили слухати останні голоси птахів, які відлітали на південь. І слідкували за воронами: якщо ці птахи сідають головами у різні сторони – день буде безвітряним, а якщо в одну, і якнайближче до стовбура дерева – чекай вітру.
Ще прикмети 17 вересня
- листя почало активно опадати — вже починайте готуватися до похолодання;
- журавлі у вирій летять — на Покрову чекайте на мороз;
- холодна і дощова погода — до ранньої весни;
- сонячна і тепла погода — зима буде холодною.
Що не можна робити 17 вересня:
- Забороняється ходити по росі босоніж.
- Не можна думати про негативне.
- Жінкам не слід займатися хатніми справами.
17 вересня в історії
Визначні події
- 1787 — Конституційний конвент у Філадельфії ухвалив нову Конституцію США. З союзу окремих незалежних штатів США перетворилися на федеративну державу. Главою держави і головнокомандувачем збройних сил став президент, термін правління якого становив чотири роки. Законодавча влада належить Конгресу, який складається з Сенату і Палати представників. Судова влада лежить у компетенції Верховного суду.
- 1809 — укладено Фрідріхсгамський мир між Росією та Швецією, за умовами якого Фінляндія відійшла до складу Росії на правах автономії.
- 1919 — оприлюднено відозву головного отамана військ УНР Симона Петлюри до населення соборної України з викладом основних положень програми уряду УНР.
- 1924 — у Женеві відкрито першу у світі приватну міжнародну школу, в якій на той час навчалося 8 учнів.
- 1939 — СРСР вступив у Другу світову війну на боці Німеччини, радянська Червона армія вторглася на територію Польщі, анексовано Східну Галичину, Волинь, Західне Поділля та Західну Білорусь.
- 1944 — союзники розпочали Голландську повітряно-десантну операцію, наймасштабнішу повітряно-десантну операцію у світовій історії.
- 1989 — у Чернівцях розпочався І Республіканський фестиваль української пісні «Червона рута».
- 1991 — Створено Кабінет Міністрів України. До 23 жовтня посаду займав Віталій Масол, як голова Ради міністрів УРСР. Першим Прем’єр — міністром України став Вітольд Фокін (від 23 жовтня).
- 1993 — останні підрозділи російських (кол. радянських) військ залишили територію Республіки Польща.
- 2003 — на острові Бирючий відбулася зустріч президентів України та Росії Леоніда Кучми та Володимира Путіна, на якій вони, зокрема, обговорили питання морського кордону в акваторії Азовського моря та Керченської протоки.
Народилися 17 вересня
- 1853 — Михайло Павлик, український письменник, публіцист, критик
- 1857 — Костянтин Ціолковський, російський науковець польського походження, піонер космонавтики.
- 1864 — Михайло Коцюбинський, письменник, громадський діяч, класик української літератури «Fata Morgana», «Тіні забутих предків».
- 1883 — Вільям Карлос Вільямс, американський поет, прозаїк, драматург. Один з найвизначніших поетів США XX сторіччя.
- 1923 — Генк Вільямс, американський співак, музикант і автор пісень у стилі кантрі, якого вважають одним із найвпливовіших виконавців кантрі-музики.
- 1935 — Кен Кізі, американський письменник, один з родоначальників руху хіппі, автор роману «Політ над гніздом зозулі».
- 1952 — Віктор Савченко, український радянський боксер, дворазовий призер Олімпійських ігор
- 1976 — Євгеній Шестаков, український боксер
- 1979 — Владислав Бувалкін, співробітник Служби безпеки України, учасник російсько-української війни Герой України.
Померли 17 вересня
- 1836 — Антуан Лоран де Жуссьє, французький ботанік; творець першої природної системи класифікації рослин.
- 1940 — Панас Саксаганський, український актор і режисер, театральний діяч, засновник Народного театру в Києві; рідний брат Івана Карпенка-Карого, Миколи Садовського і Марії Садовської-Барілотті.
- 2000 — Георгій Гонгадзе, громадський діяч, український опозиційний журналіст грузинського походження, Герой України.
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