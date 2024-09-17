17 вересня – яке сьогодні свято, прикмети і традиції, пам’ятні дати, іменини

17 вересня – яке сьогодні свято, які існують прикмети і традиції цього дня, у кого іменини, які пам’ятні дати, пов’язані з цим днем.

Сьогодні 17 вересня. Всесвітній день безпеки пацієнтів. День працівників цивільного захисту України. Православні вшановують пам’ять святої мучениці Софії та її дочок: Віри, Надії і Любові. Залишилося 105 днів до Нового року. Це вівторок, і на цей день припадає 937 день повномасштабної війни в Україні.

17 вересня – яке сьогодні церковне свято

17 вересня в церковному календарі – день пам’яті святої мучениці Софії та її дочок: Віри, Надії і Любові. Вони жили у II столітті в Римі за часів імператора Адріана (117-138 рр.). Софія була благочестивою вдовою, яка виховувала своїх дочок у любові до Бога. Її дочки носили імена головних християнських чеснот: Віра, Надія і Любов. Вони відкрито сповідували свою віру в Христа, що привернуло увагу імператора.

Імператор Адріан наказав привести їх до себе і намагався переконати їх відректися від християнства, але вони залишалися непохитними. За це їх піддали жорстоким мукам: палили на залізній решітці, кидали в розпечену піч і в казан з киплячою смолою. Проте, завдяки Божій силі, вони залишалися неушкодженими. Софія була змушена дивитися на страждання своїх дочок, але вона проявила незвичайну мужність і підтримувала їх у вірі. Після смерті дочок, Софія поховала їх і через три дні померла біля їхньої могили.

17 вересня у світі

Всесвітній день безпеки пацієнтів

Мета події – забезпечити безпеку пацієнтів у всьому світі, підвищити рівень залучення громадян до отримання медичної допомоги та спрямувати дії на підвищення безпеки та мінімізації негативного впливу.

Міжнародний день кантрі-музики

17 вересня в світі святкують День кантрі-музики. Цей стиль починає свою історію з 1920-х років. Завдяки мігрантам з Європи, що потрапили до Америки, весь світ почув життєві пісні в поєднанні з простими музичними інструментами, такими як гітара, гармоніка, банджо та скрипка.

День сибіряка

17 вересня в Польщі відзначають День сибіряка. Історія пам’ятного дня почалась в 1939 році, коли радянські війська вторглися до країни. Наслідком стало відправлення поляків до Сибіру. З того часу з’явився термін «сибіряк».

Всесвітній день поширення інформації про синдром Кліфстра

День поширення інформації про Синдром Кліфстра ( Kleefstra syndrome awareness day) – це щорічна подія, що відзначається 17 вересня і присвячена підвищенню обізнаності про синдром Кліфстра, рідкісне генетичне захворювання.

17 вересня в Україні

День безпеки пацієнтів в Україні

За даними ВООЗ, заподіяння шкоди людям, що проходять лікування, є однією з вагомих причин загибелі та інвалідізації пацієнтів. І таку шкоду можливо попередити, якщо запроваджувати відповідні заходи та програми.

День працівників цивільного захисту України

17 вересня українські службовці, які беруть участь в цивільному захисті населення нашої країни, відзначають своє професійне свято День рятівника, або День працівників цивільного захисту України.

Іменини 17 вересня

Іван, Ілля, Павло, Софія, Віра, Ірина, Любов, Надія, Олександра.

Талісманом людини, народженої 17 вересня є аметист. Здавна вірили, що камінь здатний підсилювати інтуїцію. Також вважається, що аметист покращує сон.

Традиції, заборони, прикмети 17 вересня

У народі 17 вересня – свято Віри, Надії, Любові, або Вселенські бабині іменини, образи християнських мучениць у народі стали символами жінок, усіх матерів і дочок.

До святих великомучениць Віри, Надії, Любові та Софії звертаються з молитвами про сімейний добробут, жіноче здоров’я і здоров’я дітей, просять, щоб Бог дарував дитину.

За народними прикметами цього дня на столі має обов’язково стояти коровай – за старих часів його самі пекли в ніч на свято, а потім прикрашали свічкою, принесеною з церкви. Вважається, що кожен із членів сім’ї повинен з’їсти шматочок такого хліба – тоді в домі завжди буде щастя і спокій.

В наших предків існувала цікава традиція — вранці потрібно було поплакати. Вважалося, якщо гарно виплакатися, то всі негаразди пройдуть стороною.

Цього дня наші пращури на світанку ходили слухати останні голоси птахів, які відлітали на південь. І слідкували за воронами: якщо ці птахи сідають головами у різні сторони – день буде безвітряним, а якщо в одну, і якнайближче до стовбура дерева – чекай вітру.

Ще прикмети 17 вересня

листя почало активно опадати — вже починайте готуватися до похолодання;

журавлі у вирій летять — на Покрову чекайте на мороз;

холодна і дощова погода — до ранньої весни;

сонячна і тепла погода — зима буде холодною.

Що не можна робити 17 вересня:

Забороняється ходити по росі босоніж.

Не можна думати про негативне.

Жінкам не слід займатися хатніми справами.

17 вересня в історії

Визначні події

1787 — Конституційний конвент у Філадельфії ухвалив нову Конституцію США. З союзу окремих незалежних штатів США перетворилися на федеративну державу. Главою держави і головнокомандувачем збройних сил став президент, термін правління якого становив чотири роки. Законодавча влада належить Конгресу, який складається з Сенату і Палати представників. Судова влада лежить у компетенції Верховного суду.

1809 — укладено Фрідріхсгамський мир між Росією та Швецією, за умовами якого Фінляндія відійшла до складу Росії на правах автономії.

1919 — оприлюднено відозву головного отамана військ УНР Симона Петлюри до населення соборної України з викладом основних положень програми уряду УНР.

1924 — у Женеві відкрито першу у світі приватну міжнародну школу, в якій на той час навчалося 8 учнів.

1939 — СРСР вступив у Другу світову війну на боці Німеччини, радянська Червона армія вторглася на територію Польщі, анексовано Східну Галичину, Волинь, Західне Поділля та Західну Білорусь.

1944 — союзники розпочали Голландську повітряно-десантну операцію, наймасштабнішу повітряно-десантну операцію у світовій історії.

1989 — у Чернівцях розпочався І Республіканський фестиваль української пісні «Червона рута».

1991 — Створено Кабінет Міністрів України. До 23 жовтня посаду займав Віталій Масол, як голова Ради міністрів УРСР. Першим Прем’єр — міністром України став Вітольд Фокін (від 23 жовтня).

1993 — останні підрозділи російських (кол. радянських) військ залишили територію Республіки Польща.

2003 — на острові Бирючий відбулася зустріч президентів України та Росії Леоніда Кучми та Володимира Путіна, на якій вони, зокрема, обговорили питання морського кордону в акваторії Азовського моря та Керченської протоки.

Народилися 17 вересня

1853 — Михайло Павлик, український письменник, публіцист, критик

1857 — Костянтин Ціолковський, російський науковець польського походження, піонер космонавтики.

1864 — Михайло Коцюбинський, письменник, громадський діяч, класик української літератури «Fata Morgana», «Тіні забутих предків».

1883 — Вільям Карлос Вільямс, американський поет, прозаїк, драматург. Один з найвизначніших поетів США XX сторіччя.

1923 — Генк Вільямс, американський співак, музикант і автор пісень у стилі кантрі, якого вважають одним із найвпливовіших виконавців кантрі-музики.

1935 — Кен Кізі, американський письменник, один з родоначальників руху хіппі, автор роману «Політ над гніздом зозулі».

1952 — Віктор Савченко, український радянський боксер, дворазовий призер Олімпійських ігор

1976 — Євгеній Шестаков, український боксер

1979 — Владислав Бувалкін, співробітник Служби безпеки України, учасник російсько-української війни Герой України.

Померли 17 вересня

1836 — Антуан Лоран де Жуссьє, французький ботанік; творець першої природної системи класифікації рослин.

1940 — Панас Саксаганський, український актор і режисер, театральний діяч, засновник Народного театру в Києві; рідний брат Івана Карпенка-Карого, Миколи Садовського і Марії Садовської-Барілотті.

2000 — Георгій Гонгадзе, громадський діяч, український опозиційний журналіст грузинського походження, Герой України.

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