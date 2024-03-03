У США батько та син народилися 29 лютого. Рідкісна подія сталася у штаті Айова.

Про це розповіли у лікарні Unity Point Health.

Батько Діллон Гласс народився 29 лютого ще в 1996 році. Тепер на світ з’явився його син з такою ж датою народження у 2024 році.

Обидва американці вхопили один шанс на 1,5 тисячі.

«Я тільки починаю все усвідомлювати. Це круто, дивовижно», говорить молодий батько.

У США батько та син народилися 29 лютого

Медики говорять, що маленький Арчер і його мати почуваються добре. На вихідних вже вони мають бути вдома.

Зазначимо, що кожні чотири роки у григоріанському календарі, яким користується більшість країн світу, з’являється високосний або додатковий день.

Цей день має різні традиції. Наприклад, хтось святкує день народження раз на 4 роки, коли випадає високосний рік.

А ті, кому виповнюється 60 років у «додатковий» день, часто жартують, що це їхні «солодкі 16».