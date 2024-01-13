«Там во Бахмуті»: на Львівщині встановили рекорд України з виконання коляди

13 січня на Львівщині встановили рекорд України з виконання коляди «Там во Бахмуті». У селі Мшанець пройшов з’їзд вертепів та коляд.

Про це йдеться на сайті «Суспільне».

Встановлення рекорду відбулося під час акції «Різдвяна пташка». Її ініціаторами є священників Романа Грома із Мшанця й Івана Галя, капелана 80-ї ДШБ.

«Ідея акції «Різдвяні пташки» виникла в мене кілька місяців тому. Я довго з нею боровся, роблю я її чи не роблю, бо розумів, що емоційно й ресурсно треба затратити, але потім зрозумів, що все-таки нашим військовим треба більше, ніж нам. Ми співпрацювали з отцем Іваном Гальом. На цей час нам вдалося зібрати 250 учасників і ми назбирали 4,7 мільйона гривень. Мета – об’єднати найбільшу кількість вертепів і коляд навколо збору на дрони для 80 бригади і це вдалося», розповів отець Роман

У заході взяло участь 1259 колядників з 105 вертепів.

«Ми зірки» виготовляли, вони зроблені в кольорах 80 бригади. Це є ознакою приналежності до цієї акції. Також всі, хто бачили ту зірку, знали, що діти збирають на дрони. Було близько десятка закордонних вертепів, це Америка, Англія, Іспанія, Італія, Канада», додав отець Роман

На Львівщині встановили рекорд України з виконання коляди: фото