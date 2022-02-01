В Україні скасують військовий призов – Зеленський дав доручення

В Україні скасують призов на строкову військову службу. Зеленський доручив уряду розробити відповідний законопроект.

Президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів розробити законопроект щодо запровадження моделі інтенсивної системи військової підготовки як можливої альтернативної форми проходження строкової служби та припинення призову громадян України на строкову військову службу з 1 січня 2024 року.

Про це свідчить указ президента, який він підписав у Верховній Раді 1 лютого, передає NNS.

Згідно з указом, уряду доручено вжити заходів щодо безумовного виконання вимог статті 35 Закону України “Про національну безпеку України” під час формування Бюджетної декларації на 2023 – 2025 роки.

Документ передбачає запровадження моделі інтенсивної системи військової підготовки як можливої альтернативної форми проходження строкової служби та припинення призову громадян України на строкову військову службу з 1 січня 2024 року.

Крім того, з 2022 по 2025 роки чисельність Збройних сил має зрости на 100 тисяч військових, а контракти для солдатів мають стати тривалішими.

Також указ Зеленського зобов’язав Міністерство оборони розробити концепцію поступового переходу до формування Збройних сил на професійній основі.

Міноборони має прискорити розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів проекту концепції забезпечення житлом військовослужбовців ЗСУ та членів їх сімей, передбачивши запровадження спеціальної накопичувальної програми для отримання військовослужбовцями власного житла.

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