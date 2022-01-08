15 отруйних рослин, які швидше за все є у вас вдома (ФОТО)

Любите вирощувати квіти на підвіконнях? Тоді вам обов’язково потрібно знати, які кімнатні рослини можуть нашкодити здоров’ю – 15 отруйних рослин, які швидше за все є у вас вдома.

NNS зібрала для вас найпоширеніші кімнатні квіти, які можуть завдати серйозної шкоди здоров’ю.

1. Азалія

Азалію називають королевою домашніх рослин за її надзвичайну красу і примхливість.

Але азалія – це ще і небезпечна «королева», листя якої містить отруйну речовину глікозид.

При потраплянні до організму ця речовина викликає отруєння, а згодом аритмію і летальний результат. Однак варто зазначити, що смерть викликає тільки вживання значної кількості глікозиду.

У будь-якому випадку необхідно розміщувати горщики з цією квіткою в місцях, недоступних для дітей і домашніх тварин.

2. Дифенбахія

Популярну домашню рослину дифенбахію можна зустріти у багатьох квартирах, офісах, лікаренях і навіть у дитячих садках. Останній факт викликає у знаючих людей сильне здивування, оскільки диффенбахія як типовий представник сімейства ароїдних досить отруйна.

Отрута міститься в усіх зелених частинах рослини і може викликати сильну алергічну реакцію, почервоніння шкіри і сльозоточивість навіть у дорослої людини. Саме тому необхідно ретельно оберігати дітей і тварин від контакту з цим красивим, але небезпечним представником флори.

3. Первоцвіт, або примула

Здається, що немає нічого кращого, ніж прикрасити підвіконня в дитячій кімнаті цими невеликими кущиками з оксамитовими листочками і яскравими квітами.

Але розміщувати первоцвіт поруч із дітьми ні в якому разі не можна: під час цвітіння примула активно виділяє токсичні речовини – алкалоїди, які можуть викликати нудоту і запаморочення. Ефект стає помітнішою зі збільшенням кількості квітучих рослин у кімнаті.

Небезпечне також листя примули, у волосках якого міститься отрута, здатна викликати алергічну реакцію.

4. Плющ

Плющ – популярна рослина, якою прикрашають як приміщення всередині будинку, так і фасади будівель.

Однак мало хто знає про те, що плоди, а також листя цього вічнозеленого чагарнику можуть бути дуже небезпечними.

Кімнатний плющ зазвичай не плодоносить, але ось листя може стати причиною отруєння кішок, яких приваблює соковита зелень рослини.

5. Монстера

Завдяки її значним розмірам монстеру найчастіше можна побачити у громадських місцях. Однак ця рослина не рідкість і в звичайних квартирах.

Якщо ви вирішили поселити у себе цього «монстра», радимо пам’ятати, що в його листі міститься вкрай отруйна речовина, яка при потраплянні на слизову може викликати сильну токсичну реакцію.

Вживання листя монстери всередину може привести до серйозних отруєнь, які вимагають медичного втручання.

6. Цикламен, або альпійська фіалка

Альпійська фіалка досить часто зустрічається на підвіконнях любителів квітів. Ця рослина з ніжними квітами, що виділяють приємний аромат.

Небезпечними в цій квітці є тільки бульби, що містять сильну отруту. Слідкуйте, щоб ними не поласували домашні тварини, і насолоджуйтеся прекрасними квітами у своєму домі.

7. Тріхоцереус

Тріхоцереус відноситься до сімейства кактусових, але на відміну від інших представників «їжакоподібних» небезпечний не тільки своїми колючками.

Речовини ,що містяться в тріхоцериусі здатні не тільки викликати сильні галюцинації, але також привести до паралічу центральної нервової системи.

8. Брунфельзія

Це рослина з красивими бузковими квітами і приємним ароматом найбільш поширена в Америці та Європі.

Про брунфельзію потрібно знати тільки те, що всі її частини містять отруту, що володіє нейротоксичною дією, а також те, що деякі види брунфельзія додають в традиційний напій племен Амазонки, який використовується для «спілкування з духами».

9. Клівія

Клівія – це дуже красива кімнатна рослина з яскравими квітами, згрупованими у парасольку. Незважаючи на всю свою привабливість, клівія містить сильну отруту, яка у великих дозах може викликати параліч.

При роботі з цією рослиною необхідно дотримуватися особливої ​​обережності і ретельно стежити за тим, щоб діти не контактували з нею.

10. Фікус

Фікус – не найнебезпечніша рослина в нашому списку. Цей представник домашньої флори небезпечний виключно з тієї причини, що є сильним алергеном. Необхідно також дотримуватися обережності при контакті з соком цієї рослини – він може викликати як подразнення шкіри, так і опік.

11. Пахіподіум Ламера

Ця рослина нагадує одночасно і пальму, і кактус. Квітникарі люблять називати її мадагаскарською пальмою за товстий стовбур і пишне листя. Пахіподіум не рекомендують розміщувати у дитячих кімнатах через високу отруйність його соку, а також колючок, розташованих по всій довжині стовбура.

При роботі з рослиною обов’язково вдягайте рукавички, щоб уникнути неприємних наслідків потрапляння соку на шкіру, а також ретельно мийте руки після «спілкування» з цією квіткою.

12. Бровалія

Бровалія – це невелика чагарникова рослина, що відноситься до сімейства пасльонових, цвіте білими, ліловими і синіми кольорами.

Як і її родичі – беладона і мандрагора – бровалія вкрай отруйна: необхідно ретельно мити руки після догляду за рослиною, а також розміщувати горщики з квіткою в недоступному для дітей і домашніх тварин місці.

13. Шефлера

Шефлера – досить велика чагарникова рослина, що отримала останнім часом велике поширення у домашньому квітникарстві.

Незважаючи на те що шефлеру можна охарактеризувати як слабоядовиту рослину, всі її частини містять отруту, яка може викликати подразнення шкіри, а також сильне отруєння при вживанні всередину.

14. Глоріоза

Глоріоза приваблює своєю здатністю змінювати відтінок квітів протягом періоду цвітіння.

Однак не варто недооцінювати цього представника ліан тропічних лісів – всі частини рослини містять сильну отруту, здатну привести до летального результату при вживанні всередину.

На щастя, в повітря це небезпечна речовина не виділяється, тому милуватися рослиною з невеликої відстані цілком безпечно.

15. Молочай

Сімейство молочайних досить часто можна зустріти в будинках квітникарів. Найкрасивішим представником є молочай прекрасний, або пуансеттия, яку також називають Віфлеємської зіркою завдяки її здатності розквітати на католицьке Різдво.

Незважаючи на привабливий вигляд, всі рослини сімейства молочайних відносяться до одних з найбільш отруйних через що міститься в них молочного соку.

При попаданні на шкіру цей сік білого або прозорого кольору може викликати опік, виразки і запалення, при внутрішньому вживанні – важкі отруєння. Наслідком потрапляння в очі може бути повна втрата зору.

Якщо в будинку з’явилися маленькі діти, то такі рослини краще віддати в добрі руки.

Джерело: ВСВІТІ

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