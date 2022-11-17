Пропагували «руський мір» і втекли за кордон: треба позбавити мандатів депутатів ОПЗЖ – петиція

Зеленського просять позбавити мандатів депутатів ОПЗЖ. Відповідна петиція з’явилася на сайті президента України, передає NNS.

Петиція оприлюднена 16 листопада. Її автором є Гончаренко Олексій Олексійович.

Автор просить Президента України звернутися до Верховної Ради з проханням розглянути постанову щодо позбавлення мандатів всіх депутатів від “Опозиційної платформи – За життя” у Верховній Раді.

Чому необхідно позбавити мандатів депутатів ОПЗЖ

Зазначається, що представники ОПЗЖ ще до початку повномасштабного вторгнення активно пропагували “рускій мір”, неодноразово відвідували москву і зустрічалися з представниками російської влади.

Після наступу росії представники ОПЗЖ або втекли за кордон, або ніяк не проявляли себе у допомозі Україні. Навпаки – серед них – головні колаборанти та зрадники. Серед найпомітніших фігур – кум путіна Віктор Медведчук, його друг Тарас Козак та Ілля Кива.

Частина депутатів втекли за кордон. Як мінімум 9 народних обранців від ОПЗЖ не відвідали жодного засідання у Верховній Раді з початку повномасштабного вторгнення. Це Олег Волошин,. Юрій Солод, Тарас Козак, Наталія Королевська, Ренат Кузьмін, Вадим Столар, Федір Христенко, Андрій Деркач, Віктор Медведчук. Останній у Раді вже ніколи не зʼявиться, – пише автор петиції. 24 серпня 2022 року я подав у Раду постанову щодо позбавлення мандату всіх депутатів з ОПЗЖ. Необхідно терміново виносити її на голосування та позбавляти зрадників мандатів. Тому ми разом з громадськістю просимо Президента звернутися до Верховної Ради щодо негайного розгляду постанови. Зрадників не повинно бути в українському парламенті, – констатує Гончаренко.

Як підписати петицію

Станом на момент публікації цієї новини петиція набрала 4260 голосів. Для її розгляду президентом необхідно 25 000 голосів. До кінця збору залишилося 92 дні.

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