Для великої кількості споживачів ціна на газ буде знижена. Отримувати природний газ українського видобутку з обмеженою націнкою зможуть деякі підприємства

Підприємства, що виробляють харчові продукти із суттєвою соціальною значимістю, зможуть отримувати вітчизняний газ за зниженою ціною. Список із 6803 підприємств на 619 сторінках, які отримали доступ до дешевого вітчизняного газу, опубліковано на сайті Мінагрополітики. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

У цьому списку – підприємства борошномельної, хлібопекарської, молочної промисловості, виготовлення олії. А також підприємства птахівничої галузі, які виробляють яйця та м’ясо курей.

Згідно з наказом від 05.01.2022 року № 3 «Про затвердження переліку суб’єктів господарювання, основним видом діяльності яких є, зокрема, виробництво продовольчих товарів, які мають суттєву соціальну значущість», ці підприємства отримали можливість купувати для своїх виробничих потреб природний газ українського видобутку. Причому максимальна націнка цього газу не має перевищувати 25%.

“Цей наказ дозволить виробникам не зупиняти виробництво та не підвищувати ціни на соціально важливі продукти”, – говориться в інформації на сайті Мінагрополітики.

Причини скорочення обсягу виробництва

Передували цьому численні сигнали від керівників підприємств, що займаються виробництвом харчових продуктів. Вони попереджали про скорочення обсягів виробництва. А іноді й повну зупинку підприємств. Зокрема про зупинення виробництва попередили підприємства кондитерської галузі, а також молокопереробної. Так, днями, найбільший виробник масла в Україні – Яготинський маслозавод розіслав листи-попередження своїм партнерам про скорочення поставок продукції через згортання виробництва.

Напередодні Нового року галузеві керівники зробили заяву про критичний стан на підприємствах харчової промисловості, що виник через надвисоку вартість енергоносіїв.

А 31 грудня було підписано меморандум між головою Мінагрополітики Романом Лещенком та керівниками галузевих асоціацій продовольчої промисловості щодо взаєморозуміння та стабілізації цін на газ власного видобутку, який використовується підприємствами-виробниками продовольства. Логічним продовження цього меморандуму, по суті, став цей наказ від 5 січня.

Тим часом зниження ціни на газ дозволить підприємствам харчової галузі продовжувати роботу. Проте підвищення цін на продукти, зокрема й соціальні, навряд чи вдасться уникнути.

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