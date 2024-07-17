Як ВПО в Одесі знайти роботу – куди звертатися

З метою допомоги ВПО в Одесі знайти роботу працює Муніципальний центр сприяння працевлаштуванню. Про це повідомляє Мінреінтеграції з посиланням на Одеську міську раду. Розповідаємо про послугу детальніше.

Задля швидкої інтеграції переселенців у місцевий ринок праці в місті функціонує Муніципальний центр сприяння працевлаштуванню внутрішньо переміщених осіб. Він працює під гаслом: «Одеський ринок праці — Заякорись в Одесі».

Діяльність центру спрямована на надання всебічної підтримки у питаннях працевлаштування ВПО.

Як центр допомагає ВПО в Одесі знайти роботу

Окрім консультацій, пропонується детальна інформація про місцевий ринок праці, можливість проходження професійної підготовки та допомога у встановленні контактів із потенційними роботодавцями.

Інформаційно-консультаційні послуги щодо працевлаштування надаються в робочий час у фронт-офісах Центрів інтегрованих соціальних послуг за адресами: вул. Косовська, 2-Д та вул. Академіка Корольова, 9.

Також консультації можна отримати за телефоном: (048) 753-14-07.

З метою максимального сприяння працевлаштуванню ВПО заклад співпрацює з Одеською філією Одеського обласного центру зайнятості. Спільно вони надають інформаційно-консультаційні послуги з пошуку роботи й організовують масові заходи (наприклад, міські ярмарки вакансій, круглі столи та семінари) безпосередньо в місцях тимчасового проживання

Можливо, вам також буде цікаво: Зарплата від 4 до 100 тисяч гривень: пенсіонерів кличуть на роботу