Як ВПО в Одесі знайти роботу – куди звертатися

З метою допомоги ВПО в Одесі знайти роботу працює Муніципальний центр сприяння працевлаштуванню. Про це повідомляє Мінреінтеграції з посиланням на Одеську міську раду. Розповідаємо про послугу детальніше.
Задля швидкої інтеграції переселенців у місцевий ринок праці в місті функціонує Муніципальний центр сприяння працевлаштуванню внутрішньо переміщених осіб. Він працює під гаслом: «Одеський ринок праці — Заякорись в Одесі».
Діяльність центру спрямована на надання всебічної підтримки у питаннях працевлаштування ВПО.
Як центр допомагає ВПО в Одесі знайти роботу
Окрім консультацій, пропонується детальна інформація про місцевий ринок праці, можливість проходження професійної підготовки та допомога у встановленні контактів із потенційними роботодавцями.
Інформаційно-консультаційні послуги щодо працевлаштування надаються в робочий час у фронт-офісах Центрів інтегрованих соціальних послуг за адресами: вул. Косовська, 2-Д та вул. Академіка Корольова, 9.
Також консультації можна отримати за телефоном: (048) 753-14-07.
З метою максимального сприяння працевлаштуванню ВПО заклад співпрацює з Одеською філією Одеського обласного центру зайнятості. Спільно вони надають інформаційно-консультаційні послуги з пошуку роботи й організовують масові заходи (наприклад, міські ярмарки вакансій, круглі столи та семінари) безпосередньо в місцях тимчасового проживання
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Зверніть увагу! Існує мобільний додаток “деДопомога“.
“деДопомога” – це новинний додаток, який дозволяє користувачам отримувати актуальну інформацію про допомогу від благодійників та держави.
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