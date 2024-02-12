ВПО Одеси і Одеської області можуть отримати сертифікат від «Аврори». Розповідаємо, як це зробити.
ГВЦ “Гостинна хата” запрошує з 13.02. 2024 року ВПО з Одеси і Одеської області отримати Сертифікат від магазину “Аврора” на суму 1600 грн. Видача буде проводитися в порядку живої черги.
Сертифікат від «Аврори» на 1600 гривень: хто і як може отримати
Хто може отримати:
- родини з дітьми до 7 років
- люди віком 65+
Обов’язкові документи
Для родини із дитиною:
- паспорт,
- ІНН
- ВПО мами і дитини
- Свідоцтво про народження дитини дитини
Усі ксерокопії мають бути у файлі.
Допомогу може отримати лише мама
Для людей віком 65+:
- паспорт,
- ІНН,
- ВПО пенсійне посвідчення.
Усі ксерокопії мають бути в файлі.
Увага! Довідка ВПО має бути із ЦНАП, а не роздрукованою з Дії. Без файлів документи не приймають.
Куди звертатися:
- за адресою: Одеса, вул. Рішельєвська, 18
- з 9:00 до 17:00
Джерело: Моя допомога
Раніше ми писали: Виплати від ООН для переселенців – хто може отримати фінансову допомогу у розмірі 10 800 грн
Якщо ви хочете подякувати нам за нашу роботу, ви можете це зробити тут