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Сертифікат від «Аврори» на 1600 гривень – хто і як може отримати

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Сертифікат від «Аврори» на 1600 гривень – хто і як може отримати

ВПО Одеси і Одеської області можуть отримати сертифікат від «Аврори». Розповідаємо, як це зробити.

ГВЦ “Гостинна хата” запрошує з 13.02. 2024 року ВПО з Одеси і Одеської області отримати Сертифікат від магазину “Аврора” на суму 1600 грн. Видача буде проводитися в порядку живої черги.

Сертифікат від «Аврори» на 1600 гривень:  хто і як може отримати

Хто може отримати:

  • родини з дітьми до 7 років
  • люди віком 65+

Обов’язкові документи

Для родини із дитиною:

  • паспорт,
  • ІНН
  • ВПО мами і дитини
  • Свідоцтво про народження дитини дитини

Усі ксерокопії мають бути у файлі.

Допомогу може отримати лише мама

Для людей віком 65+:

  • паспорт,
  • ІНН,
  • ВПО пенсійне посвідчення.

Усі ксерокопії мають бути в файлі.

Увага! Довідка ВПО має бути із ЦНАП, а не роздрукованою з Дії. Без файлів документи не приймають.

 

Куди звертатися:

  • за адресою: Одеса, вул. Рішельєвська, 18
  • з 9:00 до 17:00

Джерело: Моя допомога

Раніше ми писали: Виплати від ООН для переселенців – хто може отримати фінансову допомогу у розмірі 10 800 грн

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