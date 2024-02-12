ВПО Одеси і Одеської області можуть отримати сертифікат від «Аврори». Розповідаємо, як це зробити.

ГВЦ “Гостинна хата” запрошує з 13.02. 2024 року ВПО з Одеси і Одеської області отримати Сертифікат від магазину “Аврора” на суму 1600 грн. Видача буде проводитися в порядку живої черги.

Сертифікат від «Аврори» на 1600 гривень: хто і як може отримати

Хто може отримати:

родини з дітьми до 7 років

люди віком 65+

Обов’язкові документи

Для родини із дитиною:

паспорт,

ІНН

ВПО мами і дитини

Свідоцтво про народження дитини дитини

Усі ксерокопії мають бути у файлі.

Допомогу може отримати лише мама

Для людей віком 65+:

паспорт,

ІНН,

ВПО пенсійне посвідчення.

Усі ксерокопії мають бути в файлі.

Увага! Довідка ВПО має бути із ЦНАП, а не роздрукованою з Дії. Без файлів документи не приймають.

Куди звертатися:

за адресою: Одеса, вул. Рішельєвська, 18

з 9:00 до 17:00

Джерело: Моя допомога

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