Родини поранених ветеранів можуть скористатися доглядовими послугами. Йдеться про Захисників, які перенесли ампутацію чи мають інвалідність внаслідок бойових дій. Розповідаємо детальніше про цю державну послугу.

Після повномасштабного вторгнення росії кількість осіб, які отримали інвалідність чи пережили ампутацію значно виросла. Догляд за людиною, яка тепер має інвалідність потребує певних знань та вмінь. Крім того, дуже часто родина потребує сторонньої допомоги у догляді за рідним, аби мати час на роботу, – кажуть у Міністерстві соціальної політики України

Родини поранених ветеранів можуть скористатися доглядовими послугами

Щоб допомогти родинам ветеранів та ветеранок, які отримали інвалідність, соціальна сфера пропонує скористатися доглядовими послугами.

Про це розповіла заступниця міністра соціальної політики Уляна Токарєва під час запуску нового ветеранського проєкту “Спілкуй. Ветеран”, що відбувся у Запоріжжі.

Для ветеранів, ветеранок, тих, хто звільнений з полону існують послуги догляду. Наприклад, послуга догляду вдома, чи паліативного догляду, – сказала заступниця міністра. – Родини людей, які отримали інвалідність, можуть розраховувати на таку підтримку та допомогу

Отримати її можна у надавачів соціальних послуг комунального чи недержавного секторів (до них можуть належати територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг), центри надання соціальних послуг, громадські об’єднання, благодійні чи релігійні організації). Знайти їх у вашому регіоні можна скориставшись Реєстром надавачів соціальних послуг – https://www.msp.gov.ua/content/reestr-nadavachiv-socialnih-poslug.html

Довідка:

Існує 18 базових соціальних послуг, які мають надаватися у кожній громаді. Серед них:

догляд вдома,

денний догляд,

соціальна адаптація,

екстрене (кризове) втручання,

консультування,

фізичний супровід осіб з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату та пересуваються на кріслах колісних, порушення зору,

переклад жестовою мовою,

представництво інтересів,

натуральна допомога,

транспортні послуги та інші.

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Зверніть увагу! Існує мобільний додаток “деДопомога“.

“деДопомога” – це новинний додаток, який дозволяє користувачам отримувати актуальну інформацію про допомогу від благодійників та держави.

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