Аграрії з 9 областей можуть безкоштовно отримати рукави для зерна: куди звертатися

Аграрії з 9 областей можуть безкоштовно отримати рукави для зерна. Таку підтримку надає держава у співробітництві з міжнародними партнерами. Розповідаємо про це докладніше.

Безкоштовні рукави для аграріїв – це спільна ініціатива Мінагрополітики і Продовольчої, сільськогосподарської організації ООН та програми «Врожай» Агентства США з міжнародного розвитку.

Хто може безкоштовно отримати рукави для зерна

Взяти участь у програмі можуть фермери, які обробляють від 50 до 10 тис. га землі.

При цьому працюють у:

Дніпропетровській,

Донецькій,

Запорізькій,

Миколаївській,

Одеській,

Сумській,

Харківській,

Херсонській,

Чернігівській областях.

І зберігатимуть у рукавах виключно власноруч вирощений врожай.

Пріоритет надаватимуть господарствам, що розташовані поблизу лінії фронту або зазнали пошкоджень через військову агресію.

Кожен рукав – на 200 тонн зерна. Забирати їх буде потрібно самостійно зі складів у своїй області.

Як подати заявку

Аби подати заявку на участь у програмі фермерам потрібно зареєструватися через Державний аграрний реєстр. Кількість рукавів розраховуватимуть пропорційно до площі оброблюваних земель. Але не більше одного рукава на 50 га.

Учасники, які пройдуть відбір, отримають підтвердження через ДАР. А ще сповіщення – де і коли вони зможуть отримати допомогу.

Дедлайн подачі заявок – 6 жовтня.

Зверніть увагу, що подання заявки не гарантує отримання рукавів, оскільки кількість наданої допомоги є обмеженою

Контактна інформація:

Контакт-центр ДАР: +38 044 339 9215; support@dar.gov.ua

Гаряча лінія ФАО: +38 099 090 7582; +38 068 318 0943; UA-Feedback@fao.org

Електронна адреса USAID/програми «Врожай»: ukraineharvestsif@harvestukraine.com

На місцях оцінили ініціативу

«В умовах війни наші сільгоспвиробники потребують ще більшої підтримки. Зокрема, потужностей для зберігання вирощеного врожаю. Замість знищених ворогом зерносховищ. Підставляє плече держава, втілюючи урядові ініціативи. Надають допомогу і партнери», – зазначила директорка департаменту економічного розвитку Дніпропетровської ОВА Яна Худенко

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