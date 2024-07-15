Няня за державний кошт: скільки вона отримує і хто може нею стати

Няня за державний кошт – це послуга в Україні, яку мають право отримувати родини з маленькими дітьми. Називається – муніципальна няня. Розповідаємо про це детальніше.

Інформацію надали у Мінсоцполітики. Тут запевняють, що українські родини можуть офіційно наймати няню для дитини, а держава відшкодує кошти на оплату її праці.

Скільки отримує муніципальна няня

Розмір відшкодування становить 100 % мінімальної заробітної плати у погодинному розмірі, встановленої станом на 1 січня відповідного року, за одну годину догляду, але не більше ніж 165 годин на місяць. Розмір мінімальної заробітної плати на 2024 рік — 7 100 грн. Важливо враховувати, що 7 100 грн — це відшкодування на здійснення догляду за однією дитиною. Якщо “муніципальна няня” доглядає за 3-ма дітьми, сума відшкодування становить 21 300 грн (граничний розмір при повній завантаженості, якщо кількість робочих годин менше, то і сума відшкодування буде менша)

Слід звернути увагу на те, що послуга «муніципальна няня» – це не тільки можливість для родини забезпечити дитині няню та отримати необхідний час на власні потреби, на додатковий заробіток, на емоційне чи фізичне відновлення тощо.

Це ще й можливість для людини, яка потребує роботи, отримати цю роботу поблизу дома або навіть у своєму під’їзді.

Няня за державний кошт: хто може нею стати

Щоб стати “муніципальною нянею”, потрібно бути або зареєструватися як фізична особа-підприємець (КВЕД 97.00 та/або КВЕД 88.91). Тоді ви зможете доглядати одночасно до 3-х дітей, з однієї чи різних сімей.

Ви зможете їх доглядати у себе вдома (за своєю адресою) або ж за однією з адрес проживання дітей, це визначається за письмовою згодою батьків всіх дітей.

Якщо ж ви вважаєте, що зможете якісно доглядати більше ніж троє дітей, необхідно буде зареєструватися вже як юридична особа (КВЕД 78.20 та/або КВЕД 85.10). Це дасть можливість організувати догляд 6-ти дітей, вони можуть бути як з однієї, так і різних сімей. Наприклад, діти з вашого будинку, поруч з яким – через війну – не працюють дитячі садочки. Але звертаємо увагу, що за 6-ма дітьми обов’язково мають наглядати двоє працівників. Тобто вам знадобиться напарник чи напарниця.

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