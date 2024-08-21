На Дніпропетровщині жінки можуть безкоштовно опанувати стереотипно «чоловічі» професії. Як подати заявку.
Про це розповідають «Новини України – НСН» з посиланням на Дніпро ОДА.
На Дніпропетровщині жінки можуть стати трактористками чи асфальтоукладчицями. Доступні й інші напрямки, наприклад, у б’юті сфері. Навчають на майстринь манікюру чи перукарок.
На Дніпропетровщині жінки можуть безкоштовно опанувати професії трактористок чи асфальтоукладчиць
«Через повномасштабне вторгнення в області є дефіцит кадрів. Не вистачає водіїв, зварювальників, монтерів, машиністів. І більша частка шукачів роботи – саме жінки. Найчастіше – до 45 років», – розповіла заступниця начальника відділу активних програм зайнятості Дніпропетровського ОЦЗ Тетяна Кардель.
В області діє 5 жіночих центрів працевлаштування. Там консультують щодо отримання нової професії або підвищення кваліфікації.
Це стосується переселенок, багатодітних мам, жінок з інвалідністю, дружин загиблих військових. Тих, хто зараз не має роботи.
Бажаючим, необхідно заповнити гугл-форму. З тими, хто подав заявку, зв’яжеться кар’єрна радниця.
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