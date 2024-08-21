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На Дніпропетровщині жінки можуть безкоштовно опанувати професії трактористок чи асфальтоукладчиць

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Журналіст
На Дніпропетровщині жінки можуть безкоштовно опанувати професії трактористок чи асфальтоукладчиць

На Дніпропетровщині жінки можуть безкоштовно опанувати стереотипно «чоловічі» професії. Як подати заявку.

Про це розповідають «Новини України – НСН» з посиланням на Дніпро ОДА.

На Дніпропетровщині жінки можуть стати трактористками чи асфальтоукладчицями. Доступні й інші напрямки, наприклад, у б’юті сфері. Навчають на майстринь манікюру чи перукарок.

На Дніпропетровщині жінки можуть безкоштовно опанувати професії трактористок чи асфальтоукладчиць

На Дніпропетровщині жінки можуть безкоштовно опанувати професії трактористок чи асфальтоукладчиць

«Через повномасштабне вторгнення в області є дефіцит кадрів. Не вистачає водіїв, зварювальників, монтерів, машиністів. І більша частка шукачів роботи – саме жінки. Найчастіше – до 45 років», – розповіла заступниця начальника відділу активних програм зайнятості Дніпропетровського ОЦЗ Тетяна Кардель.

В області діє 5 жіночих центрів працевлаштування. Там консультують щодо отримання нової професії або підвищення кваліфікації.

Це стосується переселенок, багатодітних мам, жінок з інвалідністю, дружин загиблих військових. Тих, хто зараз не має роботи.

Бажаючим, необхідно заповнити гугл-форму. З тими, хто подав заявку, зв’яжеться кар’єрна радниця.

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