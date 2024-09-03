В Україні скасували один із видів виплат для ВПО з 1 вересня 2024 року. Розповідаємо про це детальніше.

Оголошено про завершення проєкту «Прихисток», який передбачав компенсацію витрат за тимчасове розміщення (перебування) внутрішньо переміщених осіб

Проєкт був націлений на надання фінансової підтримки власникам домогосподарств з боку міжнародних донорів, які тимчасово прихистили ВПО у власних будинках. Метою проєкту ПРИХИСТОК була підтримка осіб, які розмістили в себе ВПО. А самі переселенці натомість могли мати безкоштовне житло.

Цей проєкт з метою допомоги внутрішньо переміщеним особам з житлом реалізовувався з 19 березня 2022 року.

Компенсація витрат власникам домогосподарств, які безоплатно розмістили внутрішньо переміщених осіб, здійснювалася за кошти міжнародних донорів, зокрема у 2023 році Товариством Червоного Хреста Україна, у 2024 році – Управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців.

Обсяг виділеного фінансування УВКБ ООН в 2024 році складав 15 млн дол. США.

Проєкт «Прихисток» став успішним прикладом співпраці центральних та місцевих органів державної влади з міжнародними партнерами.

В Україні скасували один із видів виплат для ВПО з 1 вересня:

Але у зв’язку із закінченням договорів між Мінреінтеграції з міжнародними партнерами та вичерпанням коштів міжнародних донорів, на сьогодні виплати особам, які безоплатно розмістили внутрішньо переміщених осіб, в рамках проєкту «Прихисток» припиняються з 01.09.2024 року.

При цьому, за повідомленням Мінреінтеграції, враховуючи важливість зазначеного питання, Мінреінтгерації будуть вестися перемовини з міжнародними партнерами щодо надання таких виплат в майбутньому.

Наразі в державному бюджеті кошти на здійснення вказаних виплат не передбачені, але Урядом розглядається можливість продовження проєкту «Прихисток» у 2025 році.

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