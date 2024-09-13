Триває реєстрація на грошову допомогу від NRC: як перевірити статус заявки

Триває реєстрація на грошову допомогу від NRC (Норвезької ради у справах біженців). Нагадуємо про це і розповідаємо детальніше про цю допомогу та як перевірити статус заявки тим, хто зареєструвався.

Триває реєстрація на грошову допомогу від NRC

Норвезька рада у справах біженців (NRC) в Україні відкрила прийом заявок на отримання багатоцільової грошової допомоги. Реєстрація стартувала 9 вересня.

Під час попереднього етапу подачі заявок NRC допомогли понад 76 000 особам, що склало 10% від усіх поданих заявок. Цього разу планується надати допомогу більш ніж 55 000 особам.

Зареєструватися можна ТУТ.

Увага! Прийом заявок завершиться 18 вересня о 17:00.

Важливо:

заповнювати форму слід уважно та коректно.

перед заповненням реєстраційної форми, уважно прочитайте інформацію, яка зазначена перед запитаннями.

Також просять звернути увагу!

Критерії відбору:

Допомога надаватиметься на основі комплексної оцінки, яка враховує склад та місцеперебування домогосподарства, статус переміщення та те, чи постраждало воно внаслідок конфлікту. Домогосподарства, які нещодавно отримали допомогу від NRC або інших організацій, можуть не бути обрані під час цього етапу.

Важливі примітки:

Коректність введених даних: Уважно перевірте достовірність введених даних, адже ваше домогосподарство може бути вибране для вибіркової перевірки інформації, наданої вами у заявці.

Кількість членів домогосподарства: Максимальна кількість членів домогосподарства має бути 5 або менше. Якщо кількість членів перевищує цю цифру, необхідно подати дві окремі форми з хоча б одним членом домогосподарства старше 18 років у кожній.

NRC надає пріоритет допомозі особам, які проживають у зоні бойових дій або є внутрішньо переміщеними особами з цих зон.

NRC ніколи не запитує ваші дані кредитної картки, PIN-код або CVV. Гуманітарна допомога є безкоштовною, і від вас ніколи не повинні вимагати оплати за неї.

Як перевірити статус заявки

Щоб перевірити статус вашої заявки необхідно після 18 вересня перейти за посиланням.

Після завершення процесу подання та перегляду заявок, з 19 вересня почнеться розсилка повідомлень з індивідуальними кодами доступу до інструменту самоперевірки. Перша спроба надсилання повідомлення відбуватиметься через WhatsApp, друга – через SMS. Щоб переконатися, що всі отримали повідомлення, заявникам рекомендують установити WhatsApp на пристрої з номером, який було зазначено як пріоритетний під час подачі заявки.

Для додаткової інформації звертайтеся за телефоном безкоштовної гарячої лінії NRC: 0800302007.

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