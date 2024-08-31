Підприємці з постраждалих від війни територій можуть отримати 5 тисяч євро від EU4Business. Розповідаємо про це детальніше.
Допомога надається у вигляді грантів.
Стартує нова хвиля грантів від EU4Business для мікробізнесу за фінансової підтримки Європейського Союзу та Уряду Німеччини. Про це повідомляють організатори.
У межах цієї хвилі 100 підприємців з деокупованих та постраждалих від війни територій зможуть отримати 5 000 євро для відновлення господарської діяльності.
Підприємці з постраждалих від війни територій можуть отримати 5 тисяч євро: хто має право на допомогу
Для участі у конкурсі підприємці мають бути зареєстровані та провадити діяльність у:
- Дніпропетровській,
- Донецькій,
- Запорізькій,
- Київській (окрім міста Києва),
- Луганській,
- Миколаївській,
- Сумській,
- Чернігівській,
- Харківській,
- Одеській,
- Херсонській областях.
Щоб взяти участь у відборі необхідно:
- заповнити заявку на сайті програми;
- вказати інформацію про показники діяльності підприємства до та під час війни;
- визначити чіткі напрями використання коштів, які не можуть змінюватися під час їхнього подальшого фінансування.
Заявки прийматимуться з 2 по 30 вересня 2024 року.
Ознайомитися з деталями програми та подати заявку можна буде за посиланням.
Можливо, вам також буде цікаво: Домогосподарства в 4 областях можуть отримати 36 000 грн – подробиці