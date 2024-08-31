Підприємці з постраждалих від війни територій можуть отримати 5 тисяч євро від EU4Business. Розповідаємо про це детальніше.

Допомога надається у вигляді грантів.

Стартує нова хвиля грантів від EU4Business для мікробізнесу за фінансової підтримки Європейського Союзу та Уряду Німеччини. Про це повідомляють організатори.

У межах цієї хвилі 100 підприємців з деокупованих та постраждалих від війни територій зможуть отримати 5 000 євро для відновлення господарської діяльності.

Підприємці з постраждалих від війни територій можуть отримати 5 тисяч євро: хто має право на допомогу

Для участі у конкурсі підприємці мають бути зареєстровані та провадити діяльність у:

Дніпропетровській,

Донецькій,

Запорізькій,

Київській (окрім міста Києва),

Луганській,

Миколаївській,

Сумській,

Чернігівській,

Харківській,

Одеській,

Херсонській областях.

Щоб взяти участь у відборі необхідно:

заповнити заявку на сайті програми;

вказати інформацію про показники діяльності підприємства до та під час війни;

визначити чіткі напрями використання коштів, які не можуть змінюватися під час їхнього подальшого фінансування.

Заявки прийматимуться з 2 по 30 вересня 2024 року.

Ознайомитися з деталями програми та подати заявку можна буде за посиланням.

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