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Підприємці з постраждалих від війни територій можуть отримати 5 тисяч євро

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Підприємці з постраждалих від війни територій можуть отримати 5 тисяч євро

Підприємці з постраждалих від війни територій можуть отримати 5 тисяч євро від EU4Business. Розповідаємо про це детальніше.

Допомога надається у вигляді грантів.

Стартує нова хвиля грантів від EU4Business для мікробізнесу за фінансової підтримки Європейського Союзу та Уряду Німеччини. Про це повідомляють організатори.

У межах цієї хвилі 100 підприємців з деокупованих та постраждалих від війни територій зможуть отримати 5 000 євро для відновлення господарської діяльності.

Підприємці з постраждалих від війни територій можуть отримати 5 тисяч євро: хто має право на допомогу

Для участі у конкурсі підприємці мають бути зареєстровані та провадити діяльність у:

  • Дніпропетровській,
  • Донецькій,
  • Запорізькій,
  • Київській (окрім міста Києва),
  • Луганській,
  • Миколаївській,
  • Сумській,
  • Чернігівській,
  • Харківській,
  • Одеській,
  • Херсонській областях.

Щоб взяти участь у відборі необхідно:

  • заповнити заявку на сайті програми;
  • вказати інформацію про показники діяльності підприємства до та під час війни;
  • визначити чіткі напрями використання коштів, які не можуть змінюватися під час їхнього подальшого фінансування.

Заявки прийматимуться з 2 по 30 вересня 2024 року.

Ознайомитися з деталями програми та подати заявку можна буде за посиланням.

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Зверніть увагу! Існує мобільний додаток “деДопомога“.

“деДопомога” – це новинний додаток, який дозволяє користувачам отримувати актуальну інформацію про допомогу від благодійників та держави.

  • Грошові виплати;
  • Продуктові набори;
  • Одяг від благодійників;
  • предмети побуту від фондів;
  • тощо.

Встановивши додаток, ви щодня отримуватимете свіжі дані про це.
Додаток має інтуїтивний і зручний інтерфейс, що дозволяє користувачам швидко знайти та прочитати новини про допомогу. Кожна новина має короткий опис, а також можливість переглянути повну версію статті з сайту прямо у додатку.

Завантажити додаток можна за цим посиланням: Де допомога – гроші, їжа, одяг

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