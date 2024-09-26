Грошова допомога від NRC (Норвезької ради у справах біженців) надається у вигляді 10800 грн на одну людину (це сума за три місяці). Заявки приймалися з 9 до 18 вересня. Станом на зараз їх прийом вже закрито. Благодійники обробляють отриману інформацію. Розповідаємо про це детальніше.

Тим, хто реєструвався на грошову допомогу від NRC, почали надходити повідомлення з кодами або відмовами.

Незважаючи на те, що NRC заявляла про право на допомогу ВПО, які виїхали з територій активних бойових дій чи окупованих територій у відносно безпечні регіони, як свідчить практика, ці категорії громадян переважно отримують відмови. А от люди, що проживають на небезпечних територіях, частіше отримують відповідь «на розгляді».

Грошова допомога від NRC: що означає відповідь «на розгляді» і як дізнатися, чи буде виплата

Наразі NRC обробляє всі заявки на отримання грошової допомоги. Організація надсилає повідомлення з індивідуальними кодами заявки (ID) до п’ятниці, 27 вересня, усім, хто подав заявку після 9 вересня 2024 року.

NRC надсилає повідомлення через WhatsApp та SMS – якщо у вас немає WhatsApp, ви отримаєте номер своєї заявки SMS-повідомленням.

Якщо, вам вже надійшов код і ваша заявка перебуває на розгляді, найближчим часом чекайте оновлення її статусу з такими можливими варіантами:

ваша заявка була відхилена

вашу заявку на грошову допомогу було прийнято відповідно до критеріїв вразливості

Ви можете перевірити статус своєї заявки, перейшовши за посиланням і натиснувши “Перевірити статус”. Після цього вам потрібно буде ввести код вашої заявки (ID) та номер телефону, вказаний при реєстрації. Це дозволить вам відстежувати стан заявки та бути в курсі оновлень у будь-який зручний для вас час.

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