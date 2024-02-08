До 60 000 євро на стартап – хто з українців може отримати

Українці можуть отримати до 60 000 євро на стартап в рамках програми SEEDS OF BRAVERY.

Хто може отримати до 60 000 євро на стартап

Українські інноваційні технологічні компанії (стартапи та масштабні компанії), які розробляють інноваційні послуги або продукти та відповідають вимогам:

бути зареєстрованим в Україні або бути переселеним з України до однієї з держав-членів Європейського Союзу та OCT або асоційованих країн Horizon Europe після 24.02.2022 р.

бути зареєстрованим в одній із держав-членів Європейського Союзу та OCT або асоційованих країнах Horizon Europe після 24.02.2022 р.

мати принаймні одного засновника або співзасновника, який працює повний робочий день у компанії

мати принаймні одного засновника чи співзасновника, або топ-менеджера (генерального директора, технічного директора, головного операційного директора або еквівалентну ключову посаду), який має українське громадянство.

Щоб мати право на фінансування, ваша бізнес-модель, бізнес-план або стратегія розвитку мають бути зосереджені виключно на цивільних програмах без будь-якого наміру використання у військових цілях чи служіння військовим цілям.

Щоб відповідати вимогам, переконайтеся, що ваша бізнес-модель і стратегія зростання мають європейський вимір, демонструючи здатність збільшити відбиток українських стартапів у Європейській інноваційній екосистемі та їхню майбутню участь у конкурсах EIC.

Важливо: щонайменше 20% стартапів-учасників програми мають бути засновані або очолювані жінками.

Завдяки проєкту близько 200 українських стартапів можуть отримати 12 мільйонів євро грантового фінансування. У фокусі — Deep Tech-розробки. Програма надає 5 видів підтримки з можливістю залучити до 60 000 євро одному стартапу.

Дедлайн: до 25 березня 2024 року.

Як отримати до 60 000 євро на стартап

Зареєструйтеся як користувач на платформі FundingBox OnePass і заповніть коротку форму заявки на Seeds of Bravery (UASEED).

Якщо ваша коротка заявка буде прийнята, ви отримаєте посилання із запрошенням для доступу до системи управління USF і подання повної та повної пропозиції.

Після виконання цих двох кроків ваша повна пропозиція буде розглянута для оцінки.

Деталі за посиланням.

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