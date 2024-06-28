Частина переселенців отримає виплати ВПО вже найближчим часом – Мінреінтеграції

Частина переселенців отримає виплати ВПО вже найближчими днями. Про це повідомили у Мінреінтеграції сьогодні, 28 червня.

У міністерстві кажуть, що на виплати ВПО за перший період червня вже спрямовано майже 2,9 мільярда гривень

Виплати ВПО надійдуть вже найближчим часом тим, хто мав отримати їх у першій половині червня

Отже, перший виплатний період уже профінансований. Кошти найближчим часом надійдуть на банківські рахунки внутрішньо переміщених осіб.

Гроші на виплати ВПО за другий період червня направлені до Державної казначейської служби України.

Нагадуємо, йдеться про щомісячну державну допомогу на проживання для внутрішньо переміщених осіб, яка становить 3 тисячі гривень особам з інвалідністю та дітям і 2 тисячі гривень усім іншим.

Це питання розглядалося на засіданні Коордштабу з питань ВПО під головуванням Віцепрем’єрки Ірини Верещук.

Таким чином, за червень державну допомогу на проживання отримають понад 1 мільйон внутрішніх переселенців на загальну суму 2,9 мільярда гривень, – кажуть у міністерстві

У Мінсоцполітики нагадують, що від початку 2024 року вже профінансовано виплати ВПО на загальну суму 22,1 мільярда гривень.

Нижче – скрін заяви Мінреінтеграції.

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