Тепла допомога для вагітних жінок у 8 областях: відкривається прийом заявок

Допомога для вагітних жінок у 8 областях України надаватиметься фондом “280 днів”. Прийом заявок відкривається сьогодні, 30 січня.

В межах проєкту можна отримати пакунок із теплими речами для новонародженого (теплий комбінезон, плед, одяг тощо).

Тепла допомога для вагітних жінок: хто може подати заявку

Заявку разу можуть податися жінки, що відповідають двом категоріям:

вагітні жінки на 32-36 тижнях вагітності

які зараз проживають на прифронтових територіях, а саме у Запорізькій, Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській Харківській, Донецькій, Чернігівській та Сумській областях.

Як подати заявку

Куди звертатися: анкета відкриється сьогодні 30 січня, о 13:00.

Посилання на анкету буде опубліковано в сторіз і в дописі на сторінці Інстаграм фонду.

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