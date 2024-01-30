Тепла допомога для вагітних жінок у 8 областях: відкривається прийом заявок

Допомога для вагітних жінок у 8 областях України надаватиметься фондом “280 днів”. Прийом заявок відкривається сьогодні, 30 січня.
В межах проєкту можна отримати пакунок із теплими речами для новонародженого (теплий комбінезон, плед, одяг тощо).
Тепла допомога для вагітних жінок: хто може подати заявку
Заявку разу можуть податися жінки, що відповідають двом категоріям:
- вагітні жінки на 32-36 тижнях вагітності
- які зараз проживають на прифронтових територіях, а саме у Запорізькій, Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській Харківській, Донецькій, Чернігівській та Сумській областях.
Як подати заявку
Куди звертатися: анкета відкриється сьогодні 30 січня, о 13:00.
Посилання на анкету буде опубліковано в сторіз і в дописі на сторінці Інстаграм фонду.
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