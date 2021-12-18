В Україні може виникнути дефіцит хліба. І не через нестачу сировини, а через збої у виробництві і доставці продукції. Про це NNS повідомляє, посилаючись на Економічну правду.

Про можливі збої заявили хлібопекарі.

Асоціації хлібопекарської галузі звернулися до президента Володимира Зеленського та Кабміну з проханням забезпечити “пільговий” газ для стабільності виробництва.

Про це йдеться у листі Всеукраїнської асоціації пекарів та асоціації “Укрхлібпром”, який є у розпорядженні Економічної правди. До асоціацій входять понад 85 підприємств галузі.

Виробники заявили, що зростання ціни на газ, сировину та інших витрат призводить до збиткової діяльності хлібопекарських підприємств. Зокрема, за рік ціни на газ для бізнесу зросла майже вдесятеро – у січневому контракті вона сягнула 52 тисяч грн за тисячу кубів.

Сергій Чекальський, співвласник HD-group, у коментарі ЕП зазначив, що за таких контрактів частина ринку вже працює “в нуль”, або отримує збитки. Та у січні, коли витрати на газ зростуть до понад 50 грн/куб, деяким підприємствам може не вистачити доходів, аби покрити заробітні плати.

Ціни на продукцію підприємства також не можуть підняти, адже вони зафіксовані контрактами з рітейлерами на певний час, пояснює підприємець.

“Такий стан речей найближчим часом невідворотно спровокує перебої в виробництві хліба та його постачанні в заклади торгівлі, неминуче виникнення соціальної напруги в суспільстві та інших негативних наслідків економічного та соціального характеру”, – пишуть асоціації у листі до уряду та президента.

Відтак у галузі просять уряд втрутитися у ситуацію та виділити хлібопекарським підприємствам частину “пільгового” газу, або надавати цільову фінансову допомогу. У листі йдеться про 10-12 млн кубів на місяць.

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