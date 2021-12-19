В Україні через “Омікрон” посилять карантин під час проведення новорічних свят. Це пов’язано із виявленням нового штаму коронавірусу в нашій країні, повідомляє NNS, посилаючись на голову комітету Верховної Ради України з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайла Радуцького.

Михайло Радуцький розповів, що новий штам коронавірусу «Омікрон» виявили у молодої жінки, яка повернулася з Об’єднаних Арабських Еміратів, де, ймовірно, і могла інфікуватися. Хвора на самоізоляції, але є вірогідність, що інфікованих може бути набагато більше.

Депутат зазначив, що штам поширюється дуже швидко і може стати домінуючим у Європі вже до середини січня.

Також він назвав симптоми «Омікрону». Вони відрізняються від добре відомих ознак, притаманних попереднім штамам вірусу (лихоманка, кашель, втрата нюху та смаку).

Симптоми «Омікрону»

першіння в горлі,

сухий кашель,

сильна втома,

болі в м’язах,

нічна пітливість.

Без сумніву, Україні доведеться пережити ще одну хвилю пандемії. Наскільки потужною і тривалою вона буде, залежить від нас. Єдиним захистом проти хвороби залишається вакцинація, – підкреслив Радуцький.

За його словами, наразі дуже важливо, щоб свята не спровокували збільшення кількості хворих. Розпочинаються новорічні та різдвяні масові заходи із великим скупченням людей: відкриваються ярмарки, парки атракціонів, льодові катки.

Як в Україні через «Омікрон» посилять карантин під час проведення новорічних свят

МОЗ посилює протиепідемічні вимоги проведення масових заходів, а саме:

Територія проведення масового заходу повинна бути огородженою, на вході встановлений пункт контролю, де у відвідувачів будуть перевіряти наявність сертифікату вакцинації (або підтвердження протипоказань до щеплення), негативного результату тестування або довідки про одужання. У регіонах «червоної» зони потрібно мати сертифікат про проведення двох щеплень, у «жовтій» – щонайменше одного.

Для зменшення черг на вході МОЗ рекомендує нанести розмітку на відстані півтора метри від одного місця до іншого. Можливо, відвідувачам справді доведеться зачекати на вході, але це дає гарантію, що всередині майданчика для святкування буде безпечне середовище.

Залишаються чинними і вимоги минулорічних свят: усі відвідувачі та персонал компанії, яка проводить захід, повинні бути у масках, які щільно прилягають до обличчя, закриваючи ніс та рот.

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