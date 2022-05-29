Як позбутися російського контенту в Google і YouTube: покрокова інструкція

З початком повномасштабної війни багато хто з українців більше не хоче мати нічого спільного з росією. В тому числі, «споживати» інформаційну чи культурну продукцію, вироблену у країні-агресорі, або таку, що використовує російську мову. Українці прагнуть відмежувати себе і своїх дітей від російської музики, фільмів, блогерів тощо. Але інтернет все одно автоматично підсовує нам цей контент навіть при запиті українською мовою. Як позбутися російського контенту в Google і YouTube у своєму гаджеті чи комп’ютері, NNS розповість нижче, посилаючись на ain.ua.

Як налаштувати Інтернет-сервіси на видачу контенту українською мовою, розповіла і показала блогерка Катерина Ятель.

Як позбутися російського контенту в Google

Авторизуйтесь в Google

Зайдіть в Налаштування пошукового сервісу Google.com.ua – Мови

Видаліть зі списку російську мову і додайте туди мови, які вам потрібні. Не забудьте встановити українську мову за замовчуванням.

Після цього постарайтеся не клікати на підказки Google, тому що в такому випадку сервіс згенерує новий пошук російською мовою. Це буде псувати історію пошуку і буде впливати на результати в майбутньому.

Зайдіть у свій профіль Google. Перейдіть на вкладку “Особиста інформація”, перегорніть вниз до блоку “Загальні налаштування в Інтернеті”, виберіть “Мова”.

Видаліть зі списку російську і додайте мови, якими ви користуєтеся. Українську мову поставте за замовчуванням.

Вимикайте автоматичне додавання мови, тому що алгоритми Google можуть знати, що ви володієте російською і можуть пізніше додати її автоматично.

Почистіть кеш і файли cookie у вашому браузері.

А на майбутнє – під час пошуку клікайте на кнопку “Інструменти” і вибирайте мову видачі вручну. Це поліпшить статистику і переконає алгоритм в тому, що ви більше не хочете бачити результати російською мовою.

Також можна встановити Chrome плагін від “Лагідна українізація“.

Перевірте, чи не встановлено російську мову також на вашому смартфоні. Для цього зайдіть в загальні налаштування “Мова та регіон”. Якщо побачите російську мову – видаліть.

Як прибрати російський контент в YouTube

Тут буде трохи складніше, оскільки мовних налаштувань у YouTube немає і вибрати потрібні мови сервіс не пропонує.

“Навіть якщо Шукати в YouTube контент саме українською мовою, рано чи пізно сервіс запропонує російськомовне відео. А якщо ви по ньому клікніть – вся видача у вас стане російською. Причина банальна – російського контенту просто набагато більше, ніж українського, а алгоритм YouTube знає, що ви володієте цією мовою. Ось і підсовує, що може”, – пояснює блогер.

Однак варіанти є. А саме:

Видалити з пошуку та історії всі перегляди відео російською мовою

Перевірити підписки та видалити всі російські канали

Цілеспрямовано клікати на “не цікавить канал” на головній сторінці сервісу

Процедуру “не цікавить канал” повторювати регулярно, щоб YouTube не вирішив, що прийшов час запропонувати що-небудь російською

В результаті через кілька місяців російський контент майже повністю зникне з видачі в YouTube.