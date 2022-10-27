Скільки є часу, аби сховатися від ракети – роз’яснення експерта

Якщо під час обстрілу з РСЗВ часу на те, щоб сховатися від снаряду після його виліту практично немає, то з ракетами ситуація інша. Саме тому в Україні оголошується повітряна тривога, коли є ризик ворожої атаки, або смертоносний снаряд вже випущено. Скільки є часу у населення, аби сховатися від ракети і не стати жертвою ворожого вогню, розповів експерт. Про це пишуть Факти ICTV, передає NNS.

Як працює повітряна тривога

Виявлення загрози з повітря в Україні – робота радіолокаційних підрозділів Повітряних сил ЗСУ. Саме вони фіксують усі ворожі повітряні цілі як в Україні, так і далеко за її межами.

Підрозділи мають спеціальні радари стеження. Коли на них з’являється ворожий летальний об’єкт, що прямує в бік України, дається команда Повітря.

Черговий Повітряних сил ЗСУ протягом трьох хвилин телефонує по спецзв’язку та передає відповідну команду.

Після цього сирену вмикає місцева влада. Повітряну тривогу вмикають за фактом зльоту ракети, тобто зрозумілий лише її орієнтовний напрямок.

Саме у цьому напрямку і вмикають сигнал тривоги по областях. На жаль, визначити точне місце її прильоту дуже складно.

Загалом, існує кілька типів сигналів:

один довгий рівномірний гудок, який триває до 7 сек – попереджувальна сирена;

гул, який наростає та знижується, триває одну хвилину та повторюється не менше трьох разів – загальна тривога (треба йти в укриття);

довгий та безперервний сигнал – повітряна тривога, ймовірно, ракета летить у ваш регіон.

Скільки летять різні типи ракет

Росія випускає по території України балістичні та крилаті ракети. Найчастіше у звітах Генштабу фігурують кілька типів ракет:

Іскандер-М – балістична, сучасна ракета;

Точка-У – балістичні радянські ракети;

Калібр – крилата ракета морського базування;

Онікс – крилата морського та берегового базування;

Іскандер-К – крилата наземного базування;

ракети Х-101 та Х-555 – крилаті повітряного базування.

Загалом, ймовірний час прильоту ракети після повітряної тривоги – від 10 до 30 хв.

Військово-політичний експерт Олександр Коваленко зазначає, що на час прильоту ракет від їх запуску впливають кілька факторів – місце, з якого випущена, швидкість та тип ракети, а також координати цілі.

– Потрібно розуміти, що є різні місця базування, з яких випускають крилаті ракети. Від цього і залежить, скільки потрібно часу, щоб зреагувати не лише громадянам, а й ППО. Також важливий фактор – тип ракети, який використовують проти того чи іншого міста, бо у різних ракет різна швидкість, структура польоту, концепція використання, – зазначає Коваленко.

Скільки часу потрібно, щоб сховатися від ядерної атаки і як діяти