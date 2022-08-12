Військовий експерт Олег Жданов розповів, де краще ховатися під час обстрілів, якщо поблизу немає бомбосховищ, – в будинку або у погребі/підвалі.

Про це він згадав на YouTube-каналі, відповідаючи на відповідне запитання, передає NNS.

“Безпечніше – у погребі, тому що він заглиблений у землю, обкопаний, як мінімум, з трьох сторін, і зверху, як правило, два перекриття”, зазначив він.

За його словами, у погребі буде більше шансів вціліти під час обстрілів.

“Якщо вибух станеться поруч з будинком, то земля прийме на себе всю кінетичну енергію вибуху і осколки. Максимум, що може статися, – це якщо розриви дуже близько до погреба, то вас там може засипати або контузити від ударної хвилі. Тому погреб більш безпечний. У будівлі – бажано перебувати за двома стінами”, додав Жданов.

Експерт нагадав, що у правилі “двох стін” потрібно враховувати, що це повинні бути дві капітальні стіни.

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